Un incendio se registró en una vivienda del barrio San Pablo, en Cipolletti, y dejó al descubierto una situación de acumulación extrema en el interior del domicilio. El fuego se originó en el sector de cocina-comedor y consumió principalmente montículos de basura almacenados en el lugar.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Córdoba al 174. La rápida intervención de Bomberos permitió controlar las llamas antes de que se extendieran a otros ambientes o viviendas cercanas.

Un operativo para evitar que el fuego avanzara

Al arribar, el personal de Bomberos encontró una gran carga de material acumulado dentro de la vivienda, lo que favorecía la propagación del fuego. Las tareas se concentraron en enfriar el sector afectado y remover los residuos quemados para evitar reinicios.

Gracias al operativo, los daños se limitaron a la cocina y el comedor. No se registraron personas heridas.

La situación en la vivienda

En el lugar reside una persona que, según se informó, se encontraba en situación de vulnerabilidad social y presentaba una conducta de acumulación compulsiva. Esta condición fue constatada durante la intervención.

La presencia de grandes volúmenes de residuos en el interior de la vivienda fue un factor determinante en el desarrollo del incendio.

Preocupación en el barrio

El humo y el movimiento de los equipos de emergencia generaron preocupación entre los vecinos del sector, que siguieron de cerca el trabajo de los bomberos mientras se controlaba la situación.

El episodio volvió a poner en foco los riesgos que implican las acumulaciones de residuos en espacios habitados, tanto para quienes viven en esos lugares como para el entorno inmediato.