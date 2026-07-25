Encontraron 226 pastillas en un colchón y una media dentro de una celda de la cárcel de Viedma

Un total de 226 pastillas fueron encontradas dentro de una celda del Establecimiento de Ejecución Penal N°1 de la ciudad de Viedma durante una requisa de rutina. Los comprimidos estaban escondidos en el interior de un colchón y dentro de una media ubicada sobre una cama cucheta. Un interno quedó vinculado a la investigación iniciada tras el hallazgo.

El procedimiento fue realizado por personal del Servicio Penitenciario Provincial en el sector destinado a internos condenados, en el marco de los controles preventivos que se desarrollan periódicamente dentro de la unidad de detención.

Durante la inspección de las celdas, los agentes detectaron distintos envoltorios ocultos en lugares destinados a dificultar su hallazgo. Al profundizar la revisión, encontraron el material dentro de un colchón ignífugo y también en una media que se encontraba sobre una cama cucheta.

Los comprimidos estaban ocultos dentro de un colchón y una media ubicada en una celda.

Luego del hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía y, con autorización judicial, los envoltorios fueron abiertos en presencia de testigos para garantizar la transparencia del procedimiento. En ese momento se contabilizaron 226 comprimidos, entre unidades enteras y fragmentadas, todos con la inscripción “ALP”.

Los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo para la realización de las pericias correspondientes, que permitirán determinar con precisión la composición de las pastillas y establecer su posible destino dentro del establecimiento penitenciario.

En el marco de la investigación, un interno quedó vinculado a la causa para determinar el origen de los comprimidos y las circunstancias en las que ingresaron a la unidad.

Desde el Servicio Penitenciario de Río Negro destacaron la importancia de los controles permanentes dentro de los establecimientos de detención, al considerar que las requisas permiten detectar elementos prohibidos y reforzar las condiciones de seguridad para internos y personal penitenciario.