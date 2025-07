Crimen en el Arroyón: el puestero que criaba chanchos con Fuentes seguirá preso hasta el martes

El juez de Garantías autorizó que el puestero del Arroyón, detenido el jueves por el crimen de Eduardo Fuentes, continúe tras las rejas hasta el próximo martes. La decisión se tomó a pedido de la fiscalía, que aún no pudo avanzar con la imputación formal porque la autopsia no pudo realizarse de inmediato y es determinante para calificar el delito. De todas maneras, para los investigadores no hay dudas que fue él quien lo mató e intentó hacer desaparecer su cuerpo en un viejo aljibe del campo.

Se trata de una medida excepcional, ya que el Código Procesal Penal de Río Negro establece un plazo máximo de 48 horas para mantener detenida a una persona sin acusación. Sin embargo, la complejidad del caso y las condiciones en que fue encontrado el cuerpo llevaron a la Justicia a conceder más tiempoal equipo de la fiscalía para que pueda armar la imputación.

Tal como lo publicó Mejor Informado, el cuerpo de Fuentes fue hallado enterrado dentro de un aljibe, tapado con más de un metro de tierra, en un puesto ubicado a unos 800 metros del Arroyón. Estaba desaparecido desde el 20 de junio, y había sido visto por última vez cuando fue a revisar sus animales. El hombre detenido, de 65 años, compartía ese terreno con Fuentes y criaban juntos algunos chanchos. Fue arrestado durante el operativo policial que culminó con el hallazgo del cadáver, gracias a la intervención de los perros de la división canes.

De acuerdo con la comunicación oficial emitida esta tarde por el Ministerio Público, la autopsia, que en principio estaba prevista para este fin de semana, fue postergada para el martes. El cuerpo está en un estado avanzado de descomposición, lo que obliga a mantenerlo en frío al menos 48 horas antes de que el Cuerpo Médico Forense pueda intervenir. Esa demora impidió avanzar con la imputación, ya que el informe será clave para confirmar la identidad, precisar la data de muerte, la causa y otros detalles fundamentales para la causa, como el tipo de arma utilizada. Recién con esos resultados, la fiscalía podrá presentar cargos y solicitar la prisión preventiva del sospechoso.

Eduardo Fuentes desapareció el 20 de junio, pero el allanamiento se solicitó recién el 24 de julio

En cuanto a la investigación, se sabe que durante los días que estuvo desaparecido Fuentes, al menos tres peronas declararon que tenía animales a medias con el puestero y que había existido un problema entre ellos. Según algunos testimonios, la víctima intentó ir a buscar una chancha y el ahora detenido le aseguró que se había muerto. Esto provocó una discusión que terminó con el crimen. Es más, según las fuentes consultadas, dos mujeres que frecuentan el basural de Cinco Saltos, llegaron a decir dónde estaba enterrado, pero la fiscalía recién solicitó la orden de allanamiento después de que los vecinos decidieran hacer ellos un rastrillaje en la zona donde el jueves fue encontrado el cuerpo.

Durante el allanamiento, la Policía secuestró un revólver calibre 22 y teléfonos celulares que deberán ser peritados. Los investigadores creen que pueden haber más personas involucradas, o al menos cómplices para esconder el cuerpo.