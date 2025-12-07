Un dramático operativo de búsqueda se desarrolló desde la tarde de este domingo en el sector de La Puntilla, en la zona de El Arroyón de Allen, donde un hombre de 34 años, oriundo de Neuquén capital, continúa desaparecido luego de arrojarse al agua para auxiliar a un niño en peligro.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el hombre se lanzó de inmediato al cauce al escuchar los gritos desesperados del menor, que estaba siendo arrastrado por el agua. El niño logró ser rescatado, pero el adulto fue vencido por la fuerte corriente y no volvió a salir a la superficie, según confirmó a AN Allen el director de Defensa Civil municipal, Martín Omar.

Mientras la luz del día comienza a menguar, Bomberos Voluntarios de Allen y Defensa Civil mantienen un despliegue sostenido en las márgenes del río y a lo largo del sector de búsqueda, en un trabajo contrarreloj marcado por la complejidad del terreno y el caudal del agua.

Las autoridades recordaron que El Arroyón es una zona no habilitada para bañistas, debido a su peligrosidad y a la irregularidad del cauce. A esto se suma que el balneario municipal tampoco está habilitado esta temporada, ya que aún no cuenta con servicio de guardavidas.

La desaparición generó profunda preocupación entre familiares, vecinos y quienes se acercaron a acompañar el operativo, que continúa bajo un clima de angustia y esperanza en que el rastrillaje arroje resultados positivos en las próximas horas.