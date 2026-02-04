Una escena que generó malestar entre vecinos y usuarios del sistema de bicicletas públicas se registró en la zona costera del río Limay, donde un grupo de adolescentes intentó llevarse rodados municipales por la fuerza. La situación fue advertida a través de las cámaras de seguridad del sector y activó un operativo que terminó con la demora de los involucrados.

El episodio ocurrió en inmediaciones de calle Leguizamón al fondo, un sector muy utilizado para actividades recreativas y deportivas, donde funcionan estaciones del sistema de bicicletas públicas.

Detectados por las cámaras

De acuerdo con la información oficial, el Centro de Operaciones Policiales recibió una alerta tras observar a varios jóvenes manipulando bicicletas del sistema municipal SiBici de manera violenta, con claras intenciones de retirarlas sin autorización.

Ante esa situación, se dio aviso inmediato a personal policial que se encontraba en funciones preventivas en la zona, lo que permitió montar un seguimiento en pocos minutos.

Intervención y demora en el lugar

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Seguridad y Operativa Bancaria, que lograron ubicar a los sospechosos tras un seguimiento controlado por las inmediaciones de la costanera.

En el lugar, los uniformados identificaron a los presuntos autores y constataron que todos eran menores de edad, por lo que se activó el protocolo correspondiente para este tipo de casos.

Interviene el fuero de Niñez y Adolescencia

Tras la demora, se dio intervención a la Comisaría de la Niñez y Adolescencia, que quedó a cargo de las actuaciones y de las medidas a seguir, tal como establece la normativa vigente cuando se trata de personas menores.

Los rodados involucrados fueron trasladados a una unidad policial para su resguardo y para avanzar con las diligencias judiciales correspondientes.

Un sistema pensado para el uso de todos

El sistema de bicicletas públicas forma parte de los servicios que buscan facilitar la movilidad y el acceso a espacios recreativos. El intento de sustracción no solo implicó un posible daño al patrimonio municipal, sino que también puso en riesgo un recurso que utilizan a diario vecinos y visitantes.

La intervención permitió recuperar las bicicletas y frenar el intento antes de que los jóvenes se retiraran del lugar, en un hecho que volvió a poner en discusión el cuidado de los bienes públicos en espacios abiertos y de uso comunitario.