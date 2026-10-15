Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto en la costa del lago, en Bariloche, y el estado en que estaba el cuerpo encendió las alertas. El hallazgo ocurrió en inmediaciones de avenida Bustillo y la calle Book, a la altura del kilómetro 4, donde el hombre vivía desde hacía bastante tiempo.

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba un tiempo sin vida. El descubrimiento movilizó a personal policial, que trabajó durante la noche para realizar las primeras pericias y establecer qué había ocurrido.

Según las primeras informaciones, el hombre tenía una enfermedad preexistente y recibía medicación en el hospital. Ese antecedente forma parte de los datos que se analizan para determinar las circunstancias del fallecimiento.

En el lugar también intervino una médica forense, quien, en una primera evaluación, no habría detectado signos de criminalidad. Por ese motivo, la principal hipótesis apunta a una muerte por causas naturales.

Sin embargo, las autoridades dispusieron la realización de una autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte y descartar otras posibilidades. Por el momento, se mantienen bajo reserva los detalles del caso.

El procedimiento se desarrolló en la costa del lago, en inmediaciones de Bustillo y Book. Mientras los efectivos realizaban las tareas correspondientes, el tránsito por la zona continuó sin inconvenientes.