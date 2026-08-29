El Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes destruyó un proyectil de artillería calibre 105 milímetros durante una intervención realizada este viernes en una zona rural de la localidad. El artefacto tenía espoleta y fue considerado potencialmente peligroso por sus características.

Los efectivos especializados llegaron al sector después de recibir el aviso sobre el hallazgo. Tras revisar el elemento, confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería y activaron el protocolo de seguridad para evitar que otras personas se acercaran.

El proyectil fue retirado del área rural y trasladado hasta un punto seguro para su neutralización.

El personal del GEOP retiró el artefacto y lo trasladó a distancia hasta un sector considerado seguro. La maniobra permitió aislar el proyectil mientras se organizaban las tareas para su destrucción.

Criminalística relevó el lugar antes de la detonación

La Comisaría 25° de Junín de los Andes también intervino en el procedimiento. Una comisión policial trabajó junto con efectivos de la División Criminalística y realizó el relevamiento fotográfico de la zona donde apareció el proyectil.

Los especialistas documentaron el lugar y reunieron los elementos necesarios para dejar constancia del procedimiento. La intervención permitió establecer las condiciones del sector antes de avanzar con la neutralización del artefacto.

La Comisaría 25° y la División Criminalística documentaron el lugar donde fue localizado el artefacto.

Después de completar esas tareas, un Técnico en Artefactos Explosivos del GEOP preparó la destrucción del proyectil. El especialista ejecutó una detonación controlada en un área segura.

La explosión permitió destruir el artefacto sin generar una situación de riesgo para las personas que se encontraban en las inmediaciones. Luego, los efectivos realizaron un rastrillaje para revisar nuevamente el terreno. La inspección final confirmó la destrucción total del proyectil. En el lugar solo quedaron restos del artefacto.

La intervención permitió retirar de circulación un elemento potencialmente peligroso que había sido encontrado en un sector rural de Junín de los Andes. Las diligencias realizadas fueron informadas a la autoridad judicial correspondiente.