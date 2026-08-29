Atacó a una mujer y a un taxista que quiso ayudarla: huyeron con un arma y terminaron detenidos en Neuquén

En un confuso episodio que es investigado por la Policía de Neuquén, un hombre agredió este viernes por la noche a una mujer y luego atacó a un trabajador del servicio de taxi que intentó intervenir para detener la situación, lo que desencadenó una pelea en pleno centro de la ciudad. El hecho ocurrió en inmediaciones de un comercio céntrico y derivó en un operativo policial que terminó con dos personas demoradas y el secuestro de un arma blanca.

Según la información recabada por los efectivos que intervinieron, el conflicto comenzó cuando un grupo de personas protagonizó una gresca en el exterior del local. En ese contexto, uno de los involucrados habría golpeado a una mujer y, posteriormente, habría agredido al taxista que se acercó para intentar frenar la situación.

Tenía un arma blanca

Tras el aviso recibido, personal de la División Motorizada DEMOSE, junto a efectivos de Bicipolicías y de las comisarías Primera y Segunda, acudió al lugar para controlar el disturbio y avanzar con las primeras averiguaciones.

El operativo policial permitió detener a los sospechosos luego de una agresión y una fuga por la zona céntrica.

Durante la intervención, personal de seguridad del comercio aportó datos sobre las características de los presuntos involucrados y señaló que uno de ellos habría exhibido un arma blanca en la vía pública durante el enfrentamiento.

Con esa información, los efectivos solicitaron la colaboración del Centro de Operaciones Policiales y del sistema de monitoreo urbano para intentar ubicar a los sospechosos.

Intentaron escapar y fueron demorados

A través de las cámaras de seguridad, los policías lograron localizar a dos personas con características similares a las aportadas por los testigos en inmediaciones del Parque Central. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar del lugar.

La intervención comenzó tras una pelea callejera y finalizó con dos demorados en inmediaciones del Parque Central.

Sin embargo, fueron alcanzados e interceptados por los uniformados, quienes procedieron a demorarlos de manera inmediata. Durante la fuga, uno de los hombres arrojó un elemento cortopunzante, que posteriormente fue encontrado y secuestrado por el personal policial.

Los dos demorados fueron trasladados a la Comisaría Primera de Neuquén, donde quedaron a disposición de la Justicia y se realizaron las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación del episodio.