Presos de la Subcomisaria 80 de Bariloche incendiaron un colchón en protesta por su lugar de detención

Tres internos alojados en la Subcomisaria N°80 del barrio San Francisco III en Bariloche protagonizaron este domingo un intento de motín que activó el protocolo de emergencia y movilizó a varias unidades policiales. El episodio ocurrió cuando los detenidos incendiaron un colchón y algunas prendas dentro del calabozo, lo que generó una densa humareda que obligó a interrumpir el tránsito en la intersección de las calles Lima y México. El personal de guardia logró extinguir las llamas con un matafuego y retomar el control de la celda sin que se registraran heridos ni daños estructurales. Desde la Fiscalía de turno se dispuso el inmediato traslado de los internos a otras dependencias, mientras se investiga el origen del incidente y se evalúan medidas preventivas para evitar nuevos episodios.

Según explicó el subcomisario Pablo Millaguan, los internos manifestaron su rechazo a cumplir la ejecución penal en ese establecimiento, lo que motivó el acto de rebeldía. “No hubo enfrentamientos entre ellos ni lesiones. Fue una acción deliberada para exigir su relocalización”, indicó el funcionario. Uno de los detenidos fue derivado al Penal N°3, mientras que los otros dos serán reubicados en destacamentos que cuenten con plazas disponibles. La rápida intervención del personal policial evitó que el fuego se propagara y permitió restablecer el orden en pocos minutos.

Los presos prendieron fuego un colchón y otras prendas dentro del calabozo Foto: ANBariloche

El hecho generó preocupación entre vecinos del barrio San Francisco III, quienes observaron el importante despliegue de patrulleros, móviles de apoyo y personal de distintas unidades en las inmediaciones de la subcomisaria. Algunos testigos relataron que el humo era visible desde la calle y que se vivieron momentos de tensión hasta que se confirmó que no había personas heridas. Desde la Jefatura de Policía se destacó la actuación del personal de guardia, que logró contener la situación sin necesidad de intervención externa. También se informó que se realizará una revisión técnica del sistema de ventilación y seguridad del calabozo, para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento y prevenir riesgos futuros.

El subcomisario Millaguan descartó que el incidente estuviera vinculado a disputas internas o a situaciones de hacinamiento. “La celda cuenta con capacidad para tres personas y estaba ocupada según lo previsto. El reclamo fue exclusivamente por la ubicación del cumplimiento de la pena”, aclaró. La Fiscalía evalúa si corresponde imputar a los internos por el delito de daño agravado o por poner en riesgo la seguridad pública, en el contexto de una causa que ya fue abierta.