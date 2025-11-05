Falsos policías: violenta entraderas a una familia en un barrio privado de Roca

La tranquilidad del barrio privado Pino Azul I, frente al. coqueto Paseo del Centenario, se rompió en mil pedazos. Cuatro hombres armados, vestidos como policías y con total sangre fría, irrumpieron en la vivienda de una familia roquense. Los redujeron, los ataron y revolvieron cada rincón buscando dinero y objetos de valor. No era un golpe al voleo: sabían perfectamente a quién estaban robando.

Las víctimas son los propietarios de un importante comercio mayorista de huevos y verduras ubicado en Alsina y San Juan, justo frente a un conocido mayorista. Por eso, los investigadores sospechan que los delincuentes contaban con información interna o datos precisos sobre los movimientos y el dinero en la casa. La banda actuó con velocidad, coordinación y una frialdad que deja en claro que no era su primera vez.

Según los primeros testimonios, los falsos policías. Llevaban armas cortas y largas, y ropa similar a la de las fuerzas de seguridad. Dentro de la vivienda estaban tres miembros de la familia, a quienes amenazaron, maniataron y mantuvieron bajo total sometimiento mientras se llevaban dinero, celulares y todo lo que pudieron cargar.

La tensión se disparó aún más cuando un cuarto integrante de la familia llegó al domicilio y se topó con la escena del horror. En ese momento, los delincuentes decidieron escapar a toda velocidad a bordo de un Chevrolet Vectra color bordó, que ya es la pista central en la investigación. Los vecinos, al escuchar los gritos y ver el movimiento, salieron a la calle y dieron aviso inmediato a la Policía.

El shock de las víctimas fue total. Aunque no hubo heridos de gravedad, el personal de Siarme debió asistirlos por el fuerte cuadro de nervios y el miedo que generó el violento ataque.

Mientras tanto, la Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo cerrojo con refuerzos de varias unidades y el gabinete de Criminalística. El Ministerio Público Fiscal ya tomó intervención y ordenó rastrillajes en la zona de Lago Lacar y Gobernador Castello, donde los delincuentes podrían haber abandonado el vehículo o escondido parte del botín.

El dato que más preocupa a los investigadores es que esta modalidad no es nueva. Aunque la banda había hecho un párate en los últimos meses.