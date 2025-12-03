Por mayoría, el Consejo de la Magistratura de la IV Circunscripción resolvió que la defensora oficial Silvana Ayenao no será destituida, pese a haber suministrado información confidencial a su primo, Pablo Damián Parra, condenado a prisión perpetua por el femicidio de la adolescente Agustina Fernández. La sanción máxima fue considerada “desproporcionada” y el expediente pasó al Ministerio Público para definir los pasos a seguir.

El caso estalló cuando la fiscalía reveló dos escuchas telefónicas entre Parra y Ayenao. En la primera, la funcionaria lo aconsejaba que se sometiera a lo que pidiera la fiscalía. En la segunda, apenas tres días después del crimen, le aseguraba que el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna no tenía elementos en su contra. Esos diálogos, que hoy suenan como un baldazo de agua fría para la credibilidad institucional, fueron la base de la denuncia presentada por el legislador Lucas Pica, quien exigió que el Consejo analizara la conducta de la defensora.

Voto dividido

La reunión en los tribunales de Cipolletti expuso las grietas internas. La mayoría, integrada por los legisladores Facundo López (JSRN) y Juan Martín (PRO), el fiscal general Fabricio Brogna y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Cecilia Criado, votó por remitir las actuaciones al Ministerio Público.

En cambio, el Colegio de Abogados se fracturó: Herrera Montovio y Jorge Bello pidieron archivar la causa, mientras que Eugenia Aizcovich reconoció una falta leve y propuso una sanción administrativa menor.

Criado cerró el debate con una frase que resonó en la sala: “La desproporción de las penas no puede ser un criterio para no analizar la conducta de Ayenao”. Un mensaje que buscó equilibrar prudencia y firmeza.

El procurador general Jorge Crespo, presente en la reunión pero sin emitir opinión, será ahora quien reciba el expediente y determine los pasos a seguir. Su silencio en el debate fue estratégico: se excusó de participar anticipando que la decisión final recaería en su despacho.

Mientras tanto, el diputado Pica tampoco votó por ser el denunciante, aunque ambos continuaron en la audiencia para tratar otros pliegos judiciales. La escena dejó en claro que el desenlace del caso Ayenao se definirá en la Procuración.

¿De qué la acusan?

La funcionaria dependiente del Ministerio Público enfrenta serias acusaciones tras haber difundido información confidencial relacionada con el femicidio de Agustina, durante la primera etapa de la investigación.

La investigación que llevó a la condena de Parra se vio marcada por un polémico incidente ocurrido al inicio del caso, cuando, en pleno desarrollo de la causa, Ayenao recibió una llamada de su primo.

Durante esta conversación, la defensora le informó que había hablado con el fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna, y le confirmó que ya no estaba en el radar de los investigadores. Esta revelación que, de acuerdo con la propia Ayenao fue una recomendación legal, no pasó desapercibida y fue grabada debido a que el teléfono de Parra se encontraba intervenido judicialmente.