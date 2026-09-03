Luciano Nicolás Riquelme fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por su responsabilidad en tres hechos delictivos ocurridos entre agosto y noviembre de 2025 en la ciudad de Neuquén. El último episodio tuvo una particular escena: tras ingresar sin autorización a una vivienda, quedó rodeado por los perros del propietario, sacó un revólver y le apuntó en el pecho al hombre para amenazarlo.

Los tres hechos por los que Riquelme aceptó su responsabilidad fueron investigados en distintos legajos e incluyeron encubrimiento por receptación dolosa, robo agravado por escalamiento y portación ilegal de un arma de fuego, en concurso real con violación de domicilio y amenazas agravadas.

Tres hechos en menos de tres meses

El primero ocurrió el 25 de agosto de 2025, cuando Riquelme recibió y mantuvo en su poder una motocicleta Mondial que había sido robada de la vía pública, en Almirante Brown al 500 de Neuquén. Personal de la Comisaría 41 lo interceptó cuando circulaba sin casco ni patente y detectó que el tambor de encendido del rodado estaba puenteado. El hombre intentó escapar, pero finalmente fue demorado y la motocicleta quedó secuestrada.

La Justicia homologó el acuerdo y declaró al condenado reincidente por primera vez.

El segundo episodio tuvo lugar el 8 de noviembre, alrededor de las 22:45, en una vivienda de la ciudad. Según la investigación, Riquelme ingresó al patio después de escalar una medianera de 2,10 metros, rompió los candados de un sector de resguardo y se llevó dos bicicletas. Las cámaras de seguridad registraron tanto su ingreso como su salida y una de las bicicletas pudo ser recuperada posteriormente.

Al día siguiente ocurrió el tercer hecho, que terminó siendo el más grave. Cerca de las 9, Riquelme ingresó sin autorización a otra vivienda de Neuquén y fue sorprendido por el propietario. Al verse acorralado por los perros del hombre, sacó un revólver calibre .22, le apuntó directamente al pecho y lo amenazó.

El propietario logró quitarle el arma y, junto con un vecino, pudo reducirlo hasta la llegada de la Policía. Posteriormente, una pericia balística determinó que el revólver era apto para disparar. Además, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) informó que Riquelme no contaba con autorización para tener ni portar armas de fuego.

Cuatro años de prisión y primera reincidencia

La condena se definió este jueves en una audiencia de procedimiento abreviado que originalmente había sido fijada como control de acusación. Allí, la asistente letrada Nadia Pérez presentó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa y solicitó al juez Luciano Hermosilla que lo homologara.

La asistente letrada Nadia Pérez presentó el acuerdo y solicitó cuatro años de prisión efectiva.

Riquelme reconoció su responsabilidad en los tres legajos y aceptó la pena acordada de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Pérez también pidió que fuera declarado reincidente por primera vez y que quedara detenido de manera inmediata.

Sin embargo, la defensa se opuso a que el condenado renunciara al plazo legal para impugnar la sentencia. Por ese motivo, solicitó contar con los diez días hábiles previstos por ley para resolver previamente las condiciones de alojamiento.

Finalmente, el juez Hermosilla homologó el acuerdo, declaró a Riquelme penalmente responsable por los tres hechos, le impuso los cuatro años de prisión efectiva y estableció su primera reincidencia.