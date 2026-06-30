Un profesor de violín del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) protagonizó un escándalo en la provincia de Chubut al ingresar sin autorización a la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), donde cubrió con pintura gris un histórico mural de Ernesto "Che" Guevara. El episodio derivó en la intervención de la Policía, una denuncia penal por daños y la apertura de una causa judicial que ahora deberá avanzar en los tribunales.

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes en el edificio de aulas ubicado sobre la calle 9 de Julio de Trelew. Según denunciaron las autoridades universitarias, Marco Fattorello y otra persona, ambos ajenos a la comunidad académica, comenzaron a pintar sobre el mural sin contar con ningún tipo de autorización institucional. La intervención quedó registrada en una transmisión en vivo realizada por los propios protagonistas a través de las redes sociales.

Mientras cubrían la imagen del revolucionario argentino-cubano, los involucrados afirmaban frente a la cámara que estaban "tapando al terrorista para pintar encima la bandera argentina", una frase que rápidamente comenzó a circular por distintas plataformas y desató una fuerte controversia política y social.

La Policía de Chubut intervino en la universidad ante el llamado de las autoridades por el vandalismo al mural del Che Guevara

Sin embargo, la situación escaló pocos minutos después. Personal de la universidad intentó que abandonaran el lugar, pero, de acuerdo con la denuncia presentada por la UNPSJB, ambos se negaron a retirarse. Ante ese escenario, las autoridades solicitaron la presencia de efectivos policiales, que finalmente intervinieron dentro del edificio.

Como consecuencia del procedimiento, los dos fueron demorados, se labró un acta contravencional y posteriormente recuperaron la libertad. Paralelamente, la Universidad formalizó una denuncia por los daños ocasionados al mural y puso el caso en conocimiento de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.

Además del daño material, desde la conducción de la sede universitaria sostuvieron que la irrupción alteró el normal funcionamiento de las actividades académicas y provocó momentos de tensión entre estudiantes, docentes y trabajadores que se encontraban dentro del edificio al momento del episodio.

En sus redes sociales, Fattorello solicita colaboración con transferencias a su billetera virtual

Quién es Fattorello

Pero la figura de Marco Fattorello no es desconocida. El docente de violín del IUPA y músico de la Orquesta de Fundación Cultural Patagonia construyó en los últimos años un perfil público ligado al activismo libertario y a la generación de contenidos en redes sociales. Gran parte de su exposición surgió por protagonizar intervenciones en marchas, actos y movilizaciones, donde suele registrar en vivo sus recorridas y confrontar verbalmente con manifestantes de distintos espacios políticos.

Asimismo, Fattorello se presenta como un férreo defensor de las ideas del liberalismo y suele publicar videos con un marcado tono provocador, especialmente en escenarios de alta tensión política. Sus apariciones generan adhesiones entre sectores libertarios, pero también fuertes críticas de quienes consideran que sus intervenciones buscan deliberadamente provocar reacciones para amplificar su difusión en las redes sociales.

Además, en sus redes, donde promociona sus actividades, también transferencias a su billetera virtual: "Con tu suscripción me ayudás económicamente a seguir con mi batalla cultural. Y también lo podés hacer a través de mi alias",