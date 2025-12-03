El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) entregará al compositor, productor y cantautor Litto Nebbia el título de Doctor Honoris Causa. El acto será abierto a todo público y se realizará este viernes 5 de diciembre a las 17 en el Auditorio IUPA, ubicado en Rivadavia 2263, en Roca. La distinción reconoce su huella imborrable en la cultura argentina y su aporte a la música popular.

Nebbia es pionero del rock nacional y una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea. Su vínculo con la región se refleja en la conformación del Poderoso Trío del Sur, junto a los músicos rionegrinos Gustavo Giannini y Julián Cabaza, consolidando lazos entre artistas locales y referentes de trayectoria internacional.

La institución destacó que el artista es un asiduo visitante de la provincia y que su relación con la comunidad artística del Alto Valle da cuenta de una construcción colectiva de identidad cultural. Este aspecto coincide con los principios misionales del IUPA como universidad pública regional, que promueve la integración de artistas y la difusión de expresiones culturales diversas.

En reconocimiento a su trayectoria artística y a sus aportes culturales, pedagógicos y territoriales, el IUPA decidió otorgarle esta distinción. El acto será encabezado por el Rector Normalizador, Gerardo Blanes, y contará con la presencia de integrantes del Trío del Sur, autoridades universitarias y la comunidad educativa.

La ceremonia será libre y gratuita, y se espera una amplia concurrencia de público para acompañar a uno de los referentes más importantes de la música nacional. El reconocimiento busca resaltar la vigencia de Nebbia y su aporte a la construcción cultural de la región y del país.