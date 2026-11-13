La escena tuvo de todo: una persecución a la carrera, una fuga por el agua y un operativo policial que terminó con un joven de 25 años detenido. Ocurrió este mediodía en Allen, cuando un hombre que era buscado por la Justicia intentó escapar de los efectivos de la Policía de Río Negro arrojándose al canal principal de riego y cruzándolo nadando. Pero la maniobra no le alcanzó: del otro lado lo esperaban policías de otra comisaría.

Todo comenzó cuando efectivos que realizaban tareas preventivas en la jurisdicción de la Comisaría 33° lo reconocieron mientras caminaba por la vía pública con el torso descubierto. El joven era conocido por los uniformados y decidieron identificarlo para comprobar si tenía algún requerimiento judicial pendiente.

Sin embargo, apenas escuchó la voz de alto, salió disparado. Corrió hacia el sur, cruzó la calle Pellegrini y continuó la huida sin detenerse. La persecución avanzó hasta que llegó a la vera del canal principal de riego. Allí tomó una decisión tan desesperada como peligrosa: se arrojó al agua.

Lejos de entregarse, el joven comenzó a nadar para alcanzar la otra orilla, sobre calle Costanera. Mientras los primeros efectivos seguían sus movimientos, policías de la Comisaría 33° ya se encontraban en ese sector y le cerraron el paso. La escapatoria acuática había terminado: consiguieron reducirlo y ponerlo bajo custodia.

Pero había algo más detrás de aquella fuga. Cuando los uniformados consultaron sus datos en las bases policiales, confirmaron que sobre el joven pesaba un pedido de captura vigente, emitido en octubre por la Fiscalía N° 2 de General Roca.

Finalmente, por disposición de la fiscal de turno de Allen, fue trasladado a la unidad policial para completar las actuaciones judiciales correspondientes. El intento de escapar a nado por el canal principal no cambió su situación: terminó detenido y a disposición de la Justicia.