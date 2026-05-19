Un vecino se encontraba descansando en su casa, cuando escuchó ruidos extraños: dos delincuentes intentaban ingresar a la propiedad por una ventana. El hecho ocurrió este lunes por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Buenos Aires de la ciudad de Neuquén. Tras una extensa persecución, personal de la Comisaría Primera demoró a los sujetos.

El procedimiento se inició cerca de las 17:40, cuando los efectivos recibieron un llamado alertando sobre el crimen. Según se informó, el propietario estaba en el interior de la vivienda cuando escuchó ruidos provenientes de una persiana dañada. Al asomarse, observó a dos hombres intentando forzar el ingreso. Al advertir la presencia del morador y escuchar sus gritos, los sospechosos huyeron.

Lejos de quedarse pasivo, la víctima siguió a los individuos por la vía pública mientras registraba imágenes y fotografías, las cuales fueron entregadas posteriormente al personal policial. Con esa información, se desplegó un operativo cerrojo en colaboración con distintos móviles.

Intentaban abrir vehículos

Minutos después, operadores de la División Centro de Monitoreo Urbano alertaron que dos personas con características similares intentaban abrir vehículos en las inmediaciones de avenida Argentina y Teniente Ibáñez. Con estos datos, los uniformados se dirigieron rápidamente al sector y lograron interceptarlos sobre calle Islas Malvinas.

Durante la demora, los sujetos intentaron darse a la fuga, por lo que fue necesario emplear la fuerza mínima indispensable para reducirlos. Entre sus pertenencias se hallaron diversas herramientas, un estéreo, un compresor portátil y un presunto inhibidor de señal, todos secuestrados junto al resto de los objetos transportados.

Los demorados fueron trasladados a la sede policial para las diligencias correspondientes, mientras que la Fiscalía de Robos y Hurtos dispuso la toma de testimonios, el secuestro de los elementos y la restitución de aquellos bienes cuyos propietarios puedan ser identificados.