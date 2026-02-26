Una amenaza de bomba en el hospital Ernesto Accame de Allen provocó una amplia movilización de fuerzas de seguridad durante la noche del miércoles. Una persona se comunicó con la comisaría local para advertir sobre la presencia de un artefacto explosivo en el centro de salud. Inmediatamente, desde el hospital se activó el protocolo de evacuación y se dispuso el traslado preventivo de pacientes y personal.

Bomberos voluntarios, efectivos de la policía, la División de Explosivos y Defensa Civil trabajaron de manera coordinada en el lugar. Se preservó el orden mientras se desarrollaban las tareas de control. Las calles Doctor Velazco y el acceso Güemes fueron cortadas para permitir el despliegue de los equipos especializados.

Las tres ambulancias del hospital fueron preparadas para un eventual traslado de pacientes, aunque finalmente no fue necesario. No hubo tantos pacientes internados en ese momento y todos fueron evacuados sin inconvenientes. La amenaza generó malestar en la comunidad y preocupación en el personal de salud, que interrumpió su tarea por la emergencia.

El despliegue se extendió durante varias horas. El temor por la posible presencia de un artefacto explosivo provocó susto y tensión en la zona. Finalmente, las fuerzas de seguridad completaron las inspecciones y descartaron riesgos inmediatos, aunque la investigación continuó para determinar la veracidad de la amenaza y la identidad del responsable.

Desde la dirección del hospital confirmaron lo sucedido y solicitaron mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes. Ante cualquier emergencia médica o situación de riesgo, pidieron comunicarse de inmediato con los servicios de respuesta externa: Bomberos 100, Policía 101, Defensa Civil 103. La coordinación entre las distintas áreas permitió actuar con rapidez y garantizar la seguridad de pacientes, personal y vecinos.