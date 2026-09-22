Villa Pehuenia Moquehue dio un paso importante para avanzar en nuevas obras públicas tras la firma de un convenio entre el intendente Arturo de Gregorio y el gobernador Rolando Figueroa. El acuerdo permitirá que la localidad acceda a aportes no reintegrables para financiar hasta el 100% del costo de los proyectos que sean aprobados dentro de un nuevo programa de infraestructura impulsado por el Gobierno de Neuquén.

La medida alcanza a municipios que no reciben coparticipación provincial, una condición que coloca a Villa Pehuenia Moquehue dentro del grupo de localidades beneficiadas por este esquema especial de financiamiento.

En una primera etapa, la Provincia prevé destinar hasta 35.000 millones de pesos para acompañar proyectos de infraestructura en distintos puntos del territorio neuquino.

Qué obras podrían realizarse en Villa Pehuenia Moquehue

Entre las iniciativas que podrán presentarse se encuentran obras vinculadas a la mejora del espacio público y la calidad de vida de los habitantes, como:

Veredas.

Cordones cuneta.

Senderos urbanos y recreativos.

Anfiteatros.

Espacios comunitarios.

Intervenciones de infraestructura barrial.

La posibilidad de acceder a financiamiento completo representa una herramienta significativa para una localidad turística de la cordillera neuquina que, por sus características administrativas, enfrenta desafíos particulares para ejecutar obras de gran escala.

El respaldo de la Provincia y la visión de Rolando Figueroa

La firma del convenio se realizó durante la presentación del balance de los primeros 1.000 días de gestión de Rolando Figueroa, donde el gobernador destacó la política de reinvertir los recursos generados por Neuquén en infraestructura, servicios y desarrollo para las distintas regiones de la provincia.

La estrategia provincial apunta a fortalecer el crecimiento de las localidades mediante obras que impacten directamente en la vida cotidiana de los vecinos y mejoren la conectividad, los espacios públicos y los servicios urbanos.

Con el financiamiento de la Provincia, Villa Pehuenia Moquehue podrá acceder al 100 por ciento del financiamiento

De Gregorio: “Es una herramienta muy importante para nosotros”

El intendente Arturo de Gregorio celebró el acuerdo y destacó la importancia que tendrá para la planificación de obras locales.

“Es una excelente noticia para Villa Pehuenia Moquehue. Que se contemple nuestra situación como municipio sin coparticipación y que podamos acceder al 100% de los aportes para las obras es una herramienta muy importante para nosotros. Nos permite pensar proyectos que necesitan nuestros vecinos y trabajar para poder llevarlos adelante”, expresó.

Además, valoró el acompañamiento de la gestión provincial y la articulación con los gobiernos locales.

“Valoramos mucho la decisión del gobernador Figueroa de acompañar a las localidades y de tener en cuenta las distintas realidades que existen en la provincia. Para Villa Pehuenia Moquehue es importante poder contar con este apoyo y seguir trabajando en conjunto con la Provincia”, afirmó.

Mano de obra local y desarrollo para la comunidad

Uno de los aspectos destacados del convenio es que contempla priorizar la contratación de mano de obra local para la ejecución de las obras, favoreciendo la generación de empleo en cada localidad donde se desarrollen los proyectos.

Las iniciativas serán evaluadas y priorizadas de manera conjunta entre los municipios y las áreas técnicas del Gobierno provincial. Una vez aprobadas, cada obra contará con un convenio específico para su ejecución.

Para Villa Pehuenia Moquehue, una de las principales localidades turísticas de la cordillera neuquina, el acuerdo abre la posibilidad de transformar proyectos en obras concretas y acompañar el crecimiento urbano sin perder de vista las necesidades cotidianas de sus habitantes