Un voraz incendio registrado en la madrugada de este jueves provocó la destrucción total de dos viviendas en el barrio Nahuel Hue de Bariloche, generando alarma entre los vecinos y un amplio despliegue de los servicios de emergencia. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en la intersección de las calles Dos Islas y Pasos de los Vuriloches, en un sector lindero al Centro Cultural Ruka Che.

La humareda y el avance de las llamas despertaron preocupación inmediata en la comunidad. Tras el alerta de los vecinos y una llamada al 911, dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Bariloche acudieron rápidamente al lugar para circunscribir el perímetro y proteger las construcciones cercanas. El fuego pudo ser contenido.

Según relató una mujer que es inquilina de una de las propiedades afectadas, el fuego se habría originado de manera accidental cuando una estufa encendida cayó sobre un colchón, propagando las llamas con rapidez por la estructura.

El trabajo de los bomberos contó con el apoyo de Protección Civil, un camión cisterna de la Municipalidad de Bariloche y cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), que intervinieron para garantizar la seguridad en la zona y evitar riesgos eléctricos.

A pesar de la magnitud del siniestro y de las pérdidas materiales, las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales ni personas lesionadas. El operativo se extendió durante varias horas, con tareas de enfriamiento y control para impedir que el fuego alcanzara otras viviendas del barrio.