Un incendio de grandes proporciones consumió por completo una vivienda de dos plantas en el barrio Arrayanes, en el Alto de Bariloche, este martes por la noche. El siniestro, que ocurrió pasadas las 23:30 en la intersección de las calles Pehuenes y Elordi, obligó a un arduo trabajo de extinción que se extendió por más de tres horas y dejó un saldo de dos personas derivadas al Hospital Zonal.

Al llegar la primera dotación de bomberos, la estructura ya estaba completamente envuelta en llamas, alcanzando incluso un vehículo en el interior de la vivienda. Ante la magnitud del fuego, los bomberos optaron por priorizar la protección de las viviendas vecinas mientras esperaban el refuerzo de unidades adicionales para atacar el foco principal del incendio.

El momento más crítico de la noche ocurrió cuando uno de los propietarios de la casa, desoyendo las indicaciones del personal de emergencia, ingresó al hogar en llamas en un intento por salvar algo.

Debido al peligro inminente, los Bomberos Voluntarios de Bariloche realizaron un rápido rescate y lograron sacarlo del lugar. Tras recibir atención en el sitio, el hombre fue trasladado al Hospital Zonal junto con su hijo, que también fue afectado por las llamas.

El operativo, que involucró a 30 bomberos y 9 unidades de la ciudad de Bariloche, fue reforzado con unidades cisterna y de primer ataque del cuartel de Melipal, así como camiones cisterna de la Municipalidad. La intervención conjunta con la Policía de Río Negro y el personal de Protección Civil permitió que las tareas de extinción y enfriamiento se completaran hasta pasadas las 2:30 de la madrugada del miércoles. Aunque el incendio destruyó la vivienda en su totalidad, aún se desconocen las causas que originaron el fuego.