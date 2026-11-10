Evitó una tragedia: reconocieron al bombero que rescató a un nene y su papá del río Limay

Un efectivo de la Policía del Neuquén recibió un reconocimiento por una intervención que resultó decisiva para salvar dos vidas en el río Limay. Se trata del cabo primero Nicolás Vásquez, integrante de la Dirección Bomberos, quien rescató a un nene y a su papá cuando ambos se encontraban en grave peligro de ahogamiento.

La distinción fue entregada por la Jefatura de Policía, que destacó la valentía, la rapidez de respuesta y la preparación profesional del uniformado ante una situación de emergencia.

Reconocieron la intervención del bombero policial

La ceremonia estuvo encabezada por el jefe de Policía, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, acompañado por el subjefe de la fuerza, comisario general Walter Alberto San Martín. También participó el presidente de la Fundación Policía del Neuquén, comisario inspector retirado Horacio Uget.

Durante el encuentro, Vásquez recibió un certificado que reconoce su desempeño durante el rescate y su intervención para preservar la vida de las dos personas.

Nicolás Vásquez junto a dos autobombas del cuartel - Foto: Gentileza

La palabra del héroe sin capa

En diálogo con Mejor Informado, Nicolás Vázquez relató cómo fueron los hechos de este lunes. "Estaba de franco con mi familia en una zona del río que se llama el espigón, donde hay mucha correntada y mucha profundidad. Allí se suelen generar remolinos. Me encontraba en el agua con mis hijos y mi esposa me hizo señas de que algo pasaba. Corrí por la orilla, me tiré al agua y agarré al nene que estaba llegando al remolino", explicó Vazquez.

En paralelo, el padre de la criatura también había intentado socorrorerlo, pero al ignorar la profundidad del lugar casi termina ahogándose. "Después de haber sacado al hijo y volví para rescatar al padre, que ya estaba debajo del agua. Estaba muy cansado", añadió el cabo primero de Bomberos de la Policía del Neuquén, que cuenta con vasta experiencia en el rescate de personas en el río.

Finalmente, con el padre y el hijo a salvo, Vázquez también debió asistir a la madre y esposa de las víctimas que se encontraba en un estado de shock por lo sucedido. Contenidos y sin necesidad de recibir asistencia médica, la familia se retiró del lugar.

Consultado sobre el reconocimiento, Vázquez sostuvo que este mediodía fue convocado a la Jefatura de Policía, donde Díaz Pérez se mostró satisfecho por su desempeño. "Me dieron un reconocimiento por el valor, el sacrificio y el profesionalismo", concluyó ante las consultas de este portal.

Por qué es importante estar preparados ante una emergencia

Desde la Jefatura de Policía pusieron el foco en la importancia de la capacitación y la preparación de los efectivos que deben actuar ante situaciones de riesgo.

El rescate en el río Limay volvió a poner de manifiesto el papel que cumplen el personal especializado en emergencias, particularmente cuando las condiciones del entorno representan un peligro para quienes necesitan asistencia.

La distinción a Nicolás Vásquez busca destacar no solamente su actuación individual, sino también el compromiso y la vocación de servicio de quienes intervienen para proteger a la comunidad.