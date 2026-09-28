Vendía bolsas de residuos, consiguió ingresar a una casa de Regina y salió con 40.000 en efectivo. Minutos después, la Policía encontró al sospechoso, un hombre de 43 años domiciliado en Roca, con las mismas bolsas y 413.000 pesos en efectivo. La cifra hallada multiplicaba por diez el dinero que la vecina dijo que le habían sustraído.

El episodio se produjo alrededor de las 19:25 en una vivienda de calle Libertad al 300. La primera alerta llegó a través de una vecina, que informó a los policías que un hombre robusto había llegado hasta la casa con la excusa de vender bolsas de residuos.

Según el relato incorporado al procedimiento, el vendedor ambulante había aprovechado ese contacto para sustraer 40.000 pesos de la mujer. La situación fue comunicada a la Comisaría 5° y los efectivos salieron en busca del sospechoso con la descripción aportada.

No tuvieron que buscar demasiado. Poco después lo interceptaron en calle Juan José Paso, al 200. Era un hombre de 43 años, con domicilio en Roca, y llevaba consigo bolsas de residuos, las mismas que habrían sido utilizadas para acercarse a la vivienda.

Pero el detalle que más llamó la atención apareció cuando revisaron qué llevaba encima: 413.000 pesos en efectivo.

La suma abrió un interrogante inmediato. La vecina había señalado que le habían sustraído $40.000, mientras que el hombre tenía más de diez veces esa cantidad. Sin embargo, el informe policial no establece que los 413.000 fueran producto de otros robos, por lo que el origen del dinero deberá ser determinado durante la investigación.

Hay otro dato particular. La mujer señalada como damnificada decidió no realizar una denuncia formal. A pesar de ello, el procedimiento continuó y la situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de Delitos.

El fiscal Facundo Polantino dispuso finalmente la detención del sospechoso, mientras se avanzaba con las actuaciones para determinar las circunstancias del episodio.