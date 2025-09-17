En la madrugada de este miércoles, vecinos del barrio Melipal vivieron momentos de gran tensión mientras circulaban por el Parque Lineal. Un hombre, visiblemente alterado, comenzó a abordarlos de forma insistente para venderles productos y, al recibir respuestas negativas, reaccionó de manera violenta.

Testigos afirman que el sujeto gritaba frases incoherentes y exigía que le compraran. Al no lograrlo, se tornó violento, profiriendo amenazas mientras blandía el arma blanca frente a transeúntes, quienes tuvieron que alejarse del lugar y llamar inmediatamente a la Policía.

El caos reinó por varios minutos hasta que los efectivos de la Comisaría 21° llegaron al lugar tras las llamadas de emergencia. Al arribar, identificaron rápidamente al sospechoso gracias a la colaboración de vecinos, que ya lo tenían señalado por su actitud agresiva.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron reducirlo sin que se registraran heridos. Entre sus pertenencias se encontró el cuchillo, que fue secuestrado en el acto.

El hombre fue trasladado a la sede policial donde permanece demorado, mientras la Justicia determina los pasos a seguir. Por su parte, las personas afectadas se acercaron a realizar las denuncias correspondientes.

