Un expolicía fue condenado a 7 años y 8 meses por abuso sexual a una adolescente en San Martín de los Andes

J.M.C. fue condenado a 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo por dos hechos de abuso sexual con acceso carnal contra una adolescente de 13 años. La resolución corresponde al segundo juicio de responsabilidad realizado por el caso. El condenado era integrante de la Policía al momento de los hechos.

La pena fue impuesta por un tribunal colegiado integrado por el juez Eduardo Egea y las juezas Laura Barbé y Carolina González, durante una audiencia de determinación de la pena realizada el lunes 21 de septiembre. Los magistrados hicieron lugar al pedido formulado por la fiscal del caso, Inés Gerez.

Durante la audiencia, la fiscal explicó que los 7 años y 8 meses constituían el máximo que podía solicitar la acusación debido a las condiciones establecidas luego del reenvío dispuesto por un Tribunal de Impugnación. Gerez señaló que, aun dentro de ese límite, consideraba que la pena era insuficiente frente a la gravedad atribuida a los hechos y al daño señalado en relación con la víctima.

La fiscal del caso Inés Gerez pidió 7 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo para J.M.C.

Para fundamentar el pedido, la Fiscalía tuvo en cuenta la existencia de dos hechos, la diferencia de edad entre la víctima y el condenado y la relación de confianza. También mencionó la gravedad y persistencia del daño referido durante el proceso.

La querella, representada por la abogada Melina Pozzer, adhirió al pedido de la Fiscalía y planteó como circunstancia agravante adicional la condición de agente policial que tenía J.M.C. al momento de los hechos. Como única circunstancia atenuante, la acusación consideró la ausencia de antecedentes penales computables.

El caso y los hechos investigados

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en febrero de 2021, durante un viaje familiar a San Martín de los Andes. Según la acusación que fue considerada en el proceso, J.M.C. cometió dos hechos de abuso sexual con acceso carnal contra la adolescente.

La adolescente reveló lo ocurrido en abril de 2024 y posteriormente se inició la investigación penal. En el nuevo juicio de responsabilidad, realizado durante 2026, el tribunal volvió a declarar a J.M.C. autor penalmente responsable de los dos hechos, en concurso real.

Por qué hubo un segundo juicio

El caso ya había tenido una primera sentencia en noviembre de 2025, cuando un tribunal colegiado había declarado responsable a J.M.C. y le había impuesto una pena de 7 años y 8 meses de prisión. La defensa impugnó esa resolución y un Tribunal de Impugnación dispuso que se realizara un nuevo juicio.

El reenvío estuvo relacionado con la intervención de una profesional que había actuado como defensora oficial y posteriormente como jueza. Por esa razón, durante 2026 se llevó adelante nuevamente el juicio de responsabilidad, que terminó con una nueva declaración de responsabilidad penal.

La condena

Las reglas aplicables al reenvío y la prohibición de agravar la situación del imputado establecieron el límite de 7 años y 8 meses para la pena que podían solicitar las acusaciones y eventualmente imponer los jueces. La Fiscalía pidió ese monto y el tribunal resolvió hacer lugar al planteo.

Además de la pena de prisión de cumplimiento efectivo, el tribunal ordenó la inscripción de J.M.C. en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS). La resolución fue adoptada en la audiencia de determinación de la pena realizada el 21 de septiembre.