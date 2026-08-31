Una Fiat Fiorino blanca que circulaba por la ruta provicnial 65, en Fernández Oro terminó secuestrada después de que una cámara del Anillo Digital detectara que el vehículo tenía un pedido de la Justicia de Neuquén desde febrero de 2017. El rodado fue interceptado cuando avanzaba hacia Puente 83 y el conductor, un hombre de 52 años, fue notificado de la medida.

El procedimiento ocurrió durante la mañana de este domingo, cuando una cámara ubicada en la esquina de calle Cipolletti y avenida Rivadavia registró el paso de la Fiorino. A partir de la lectura de la patente se realizó la consulta correspondiente y apareció un dato que llevaba años pendiente: sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro vigente desde el 8 de febrero de 2017.

Es decir, habían pasado más de nueve años desde que se había emitido el requerimiento judicial y, al momento de ser detectado, el pedido todavía figuraba como activo. El requerimiento es del Juzgado de Juicios Ejecutivos 2 de Neuquén.

Mientras tanto, la Fiorino continuaba su recorrido por la Ruta Provincial 65. El vehículo se dirigía hacia el sector de Puente 83 cuando la información llegó al personal policial que se encontraba en consigna en el destacamento caminero. A partir de esa alerta, los efectivos ubicaron el rodado y ordenaron que detuviera la marcha sobre la banquina.

El conductor, de 52 años, fue identificado en el lugar. Según consta en el informe, se le comunicó la existencia del requerimiento judicial que pesaba sobre el vehículo y posteriormente se concretó el secuestro de la Fiorino. La medida no terminó con una detención del hombre, al menos de acuerdo con la información oficial disponible. El procedimiento se limitó al secuestro del vehículo y a la notificación correspondiente.

El episodio deja además una particularidad difícil de pasar por alto: el pedido llevaba vigente desde 2017. Durante todo ese tiempo, el vehículo permaneció alcanzado por una medida judicial que finalmente terminó ejecutándose cuando fue detectado circulando por las calles de Fernández Oro.

La intervención se originó en una cámara LPR del 911 RN Emergencias, que identificó la patente y permitió consultar su situación registral mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).