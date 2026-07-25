Flojo de papeles en Barda del Medio: secuestraron un auto que circulaba con la patente de otro vehículo en la Ruta 151

Un operativo de control realizado por efectivos del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Barda del Medio, en el noroeste de la provincia de Río Negro, permitió detectar un automóvil que circulaba con una chapa patente correspondiente a otro vehículo. Como resultado, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro preventivo de la unidad y la imputación de su conductor por el presunto delito de sustitución de chapa patente.

El operativo en el que secuestraron el Chevrolet Classic "flojito de patente"

El procedimiento se desarrolló durante la mañana del pasado viernes 24 de julio sobre la Ruta Nacional 151, cuando personal del Cuerpo de Seguridad Vial detuvo la marcha de un Chevrolet Classic para efectuar una inspección de rutina.

Durante las verificaciones iniciales, los uniformados advirtieron una irregularidad en el dominio colocado. Según constataron, la patente correspondía a un Peugeot 206 que registraba una prohibición para circular, situación que motivó una revisión más exhaustiva de la documentación y de los números identificatorios del vehículo.

A partir de esa inspección, los efectivos verificaron los números de motor y chasis, estableciendo que ambos pertenecían en realidad a un Chevrolet Corsa que no presentaba impedimentos legales ni requerimientos judiciales vigentes.

La patente, otro auto y él no tenía documentación

La constatación permitió determinar que el automóvil circulaba con una chapa patente que no le correspondía, motivo por el cual se dio intervención a la Justicia.

Además de la irregularidad detectada con el dominio, los policías comprobaron que el conductor, un hombre mayor de edad, no poseía licencia de conducir, no llevaba la cédula de identificación del automotor y tampoco contaba con el seguro obligatorio exigido para circular.

Las medidas de la Fiscalía

Ante estas infracciones, se confeccionaron las actas correspondientes y se informó de inmediato a la Fiscalía de turno, que ordenó el secuestro preventivo del vehículo y dispuso la formulación de actuaciones judiciales contra el conductor por el presunto delito de sustitución de chapa patente.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de controles preventivos resultan fundamentales para detectar irregularidades documentales, vehículos con impedimentos legales y posibles maniobras vinculadas a delitos automotores en las rutas de Río Negro.