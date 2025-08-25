Cipolletti: recuperaron un auto robado en Salta que circulaba con patente trucha

Un Renault Logan que circulaba con patente adulterada fue secuestrado por el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti en un operativo de rutina sobre el tercer puente. El rodado tenía pedido de secuestro vigente por robo en la provincia de Salta y fue detectado cuando intentaba ingresar a Río Negro desde Neuquén.

El procedimiento se activó en el kilómetro 2 de esa variante de la ruta Nacional 22, donde el personal policial observó irregularidades en el dominio colocado. El auto se desplazaba en dirección Neuquén–Cipolletti y fue seguido de manera controlada hasta la rotonda, donde se concretó la detención sin incidentes.

Durante la inspección, los efectivos constataron que la cédula de identificación no cumplía con las medidas de seguridad exigidas. Al revisar el número de motor y el chasis, se confirmó que no coincidían con el dominio exhibido. El registro original correspondía a la patente AF328RV, vinculada a una causa por robo denunciada el 15 de mayo en la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, Salta. El expediente figura bajo la actuación de prevención N° 99/25, tramitada en la Comisaría 9° de esa provincia.

Se comprobó que el auto tenía pedido de secuestro por robo en Salta

La fiscalía de turno tomó intervención en el caso y el conductor quedó vinculado a una causa por encubrimiento. Asimismo, desde el Ministerio Público riionegrino dieron aviso a la fiscalía interviniente en Salta.