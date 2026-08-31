Dos delincuentes que fueron detenidos en El Bolsón por robar vehículos en el estacionamiento de un supermercado sobre la Ruta Nacional 40, on un inhibidor de señal. Sin embargo, pese a haber sido atrapados in fraganti, en menos de 18 horas ambos recuperaron la libertad por decisión del juez de Bariloche César Lanfranchi, pese a que la Fiscalía había solicitado que continuaran detenidos y a que uno de los imputados registra antecedentes y condenas anteriores por delitos contra la propiedad.

El procedimiento comenzó a aprtir de la intervención del 911 RN Emergencias, que recibió una comunicación que advertía sobre la presencia de personas que estaban intentando abrir vehículos estacionados en un conocido supermercado de la zona sur de El Bolsón. A partir de esa alerta, efectivos de la Comisaría 12° se trasladaron hasta el lugar. Allí encontraron a dos hombres junto a un Volkswagen Gol Trend blanco, en una situación que despertó las sospechas de los policías. Según la información incorporada al procedimiento, ambos estaban tanteando las puertas del vehículo.

La escena cambió cuando los sospechosos advirtieron la llegada de los uniformados. En lugar de quedarse en el lugar, ambos intentaron retirarse rápidamente y abordaron un Volkswagen Gol Trend negro, que ya había sido mencionado en la alerta recibida por el 911. La maniobra, sin embargo, no llegó demasiado lejos: los efectivos lograron detenerlos.

Durante la requisa de urgencia del vehículo cuando apareció uno de los elementos centrales de la investigación. Sobre el asiento del acompañante había un inhibidor de señal encendido. Se trata de un dispositivo que interfiere en las señales utilizadas por los sistemas de cierre remoto de los automóviles, e impide que las puertas queden efectivamente cerradas para luego acceder al interior de los vehículos.

Además, los policías secuestraron un teléfono celular que se encontraba encendido y configurado en modo avión, para no dejar rastro de ubicación en las antenas de telefonía. Tanto el dispositivo como el resto de los elementos fueron preservados y quedaron a disposición del Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes. Mientras tanto, el Volkswagen Gol Trend también fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia.

Quedaron libres por decisión del juez

Con los dos hombres detenidos, la Fiscalía Descentralizada de El Bolsón dispuso que permanecieran privados de la libertad y solicitó sus antecedentes. La investigación comenzaba así a avanzar hacia la instancia judicial para determinar qué responsabilidad podía atribuirse a cada uno. Sin embargo, la historia tomó otro rumbo durante la mañana del domingo.

Los dos imputados fueron trasladados a la audiencia y allí el juez César Lanfranchi resolvió que recuperaran la libertad. No quedaron completamente sin obligaciones: deberán cumplir medidas cautelares y, entre ellas, presentarse todos los días en la Comisaría 12° de El Bolsón para acreditar su permanencia y someterse al control correspondiente. El vehículo en el que se movilizaban, en cambio, continuó retenido.

Y el dato genera todavía más ruido cuando se observa la situación judicial previa de uno de ellos. De acuerdo con la información difundida sobre la causa, ese delincuente registra antecedentes que incluyen una condena a seis años y ocho meses de prisión efectiva por distintos hechos de robo agravado por el uso de arma de fuego. Luego habría accedido al beneficio de la libertad condicional tras cumplir los requisitos correspondientes.

Pero aquella condena no habría sido el último capítulo de su historial judicial. En una causa tramitada en Chubut, se computaron 30 días de detención cumplidos en Comodoro Rivadavia. En ese expediente recibió una pena de diez meses de prisión efectiva y fue declarado reincidente por un delito de encubrimiento por recepción dolosa, vinculado con hechos ocurridos en Rawson y que tuvieron distintos damnificados.

La secuencia deja, entonces, una imagen difícil de ignorar: una alerta del 911 permitió detectar la maniobra, la Policía llegó al lugar, encontró a los sospechosos, los detuvo cuando intentaban retirarse y secuestró un inhibidor encendido. La Fiscalía pidió que permanecieran detenidos. Y menos de 18 horas después, un Juez de Bariloche resolvió que podían volver a la calle.