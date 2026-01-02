¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 02 de Enero, Neuquén, Argentina
NO HAY DETENIDOS

Frustraron intento de robo en la termoeléctrica de Roca y un hombre es investigado tras romper el cerco

El procedimiento se activó tras la alerta del personal de seguridad privada y la intervención inmediata de la Comisaría 47º. Los efectivos secuestraron herramientas y dieron intervención a la Fiscalía de turno. Investigan posibles conexiones con hechos vandálicos anteriores mediante el análisis de cámaras y pericias criminalísticas

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 10:37
El rápido accionar policial permitió frustrar el intento de robo en la termoeléctrica

Un intento de robo fue frustrado durante la madrugada en el predio de una empresa termoeléctrica ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 6, en Roca, gracias al rápido y coordinado accionar policial tras un aviso del personal de seguridad privada. La alerta se activó luego de que las cámaras de vigilancia detectaran el ingreso de un hombre al predio, tras constatarse la rotura del cerco perimetral en el sector oeste. De inmediato, efectivos de la Comisaría 47º acudieron al lugar y se hicieron cargo del procedimiento.

Al arribar, el personal policial intervino en la identificación del sospechoso, que había sido reducido en las inmediaciones del perímetro. Durante la requisa se constató que el sujeto portaba una mochila y una sierra para cortar metal, elementos que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Desde la unidad policial se informó que la Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo judicial por tentativa de robo. Asimismo, por directivas judiciales, el hombre no quedó detenido, aunque fue notificado de su situación procesal.

La Policía convocó al Gabinete de Criminalística para el secuestro de los elementos y al Cuerpo de Investigación Judicial, que llevará adelante el análisis de las cámaras de seguridad y otras diligencias necesarias para esclarecer el hecho y determinar posibles vinculaciones con episodios vandálicos anteriores.

 

