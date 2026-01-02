Un intento de robo fue frustrado durante la madrugada en el predio de una empresa termoeléctrica ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 6, en Roca, gracias al rápido y coordinado accionar policial tras un aviso del personal de seguridad privada. La alerta se activó luego de que las cámaras de vigilancia detectaran el ingreso de un hombre al predio, tras constatarse la rotura del cerco perimetral en el sector oeste. De inmediato, efectivos de la Comisaría 47º acudieron al lugar y se hicieron cargo del procedimiento.

Al arribar, el personal policial intervino en la identificación del sospechoso, que había sido reducido en las inmediaciones del perímetro. Durante la requisa se constató que el sujeto portaba una mochila y una sierra para cortar metal, elementos que fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

Desde la unidad policial se informó que la Fiscalía de turno dispuso el inicio de un legajo judicial por tentativa de robo. Asimismo, por directivas judiciales, el hombre no quedó detenido, aunque fue notificado de su situación procesal.

La Policía convocó al Gabinete de Criminalística para el secuestro de los elementos y al Cuerpo de Investigación Judicial, que llevará adelante el análisis de las cámaras de seguridad y otras diligencias necesarias para esclarecer el hecho y determinar posibles vinculaciones con episodios vandálicos anteriores.