La ciudad de Cipolletti afrontará este martes dos operativos de corte de tránsito en lugares estratégicos, vinculados a obras de infraestructura eléctrica y de gas. Las autoridades municipales remarcaron que las medidas son preventivas y buscan garantizar la seguridad de vecinos y trabajadores.

El primero de los cortes se realizará de 9 a 18 horas sobre calle Rivadavia, en las intersecciones con O’Higgins y Blas Parera. Allí se desarrollará el desmontaje de antiguas columnas de hormigón de 14,5 metros pertenecientes a la línea de media tensión. La Secretaría de Obras Públicas informó que las tareas estarán a cargo de la empresa IPE Energía, contratista de la distribuidora EdERSA, en el contexto de un plan de renovación de infraestructura eléctrica.

El procedimiento contará con un despliegue técnico de tres vehículos: una hidrogrúa con barquilla para transportar a los operarios, otra hidrogrúa destinada a sostener los postes durante el desmontaje y un semirremolque para trasladar el material retirado. Personal de la Dirección de Tránsito estará presente para ordenar desvíos y asistir a los vecinos. “La seguridad de la comunidad es prioridad, y estas acciones forman parte de un plan integral de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica en la ciudad”, remarcaron desde el municipio.

El segundo corte se desarrolla desde el lunes 1 y se extenderá hasta este martes a las 17 horas en la intersección de calle Juan Domingo Perón y Arturo Illia, por la ejecución de una obra de conexión de gas a cargo de la empresa privada CR Constructora. Las tareas incluyen excavación mecánica, perforación de cañería, pretapada y tapada de la intervención.

La Secretaría de Obras Públicas solicitó a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar los desvíos indicados. El operativo cuenta con la coordinación de las áreas de Obras Públicas y Tránsito para minimizar el impacto en la circulación.

Ambos cortes se incluyen en un plan de renovación de servicios básicos que busca mejorar la seguridad, la confiabilidad del suministro y la calidad de vida urbana.