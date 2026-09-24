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EN LA MADRUGADA

Olvidó accionar el freno de mano y su auto terminó dentro del río en la Isla Jordán

El vehículo quedó parcialmente sumergido en la zona de la Balsa luego de desplazarse por una pendiente. Intervinieron efectivos policiales y personal de Protección Civil para retirarlo del agua.

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 11:38
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Personal policial y equipos de Protección Civil trabajaron para asegurar el vehículo y retirarlo del agua

Un Volkswagen Gol terminó con la parte delantera dentro del río durante la madrugada en la zona de la Balsa de la Isla Jordán y debió ser retirado mediante un operativo en el que intervinieron efectivos policiales y personal de Protección Civil. Pese al momento de tensión generado por la situación, no hubo personas lesionadas y el vehículo pudo ser recuperado sin daños estructurales de gravedad.

El incidente ocurrió en uno de los sectores más concurridos de la costa cipoleña, donde habitualmente vecinos y visitantes se acercan para disfrutar del entorno natural. La emergencia fue reportada durante las primeras horas del día y movilizó rápidamente a personal de la Comisaría Cuarta, que acudió al lugar para verificar lo ocurrido.

Al llegar, los efectivos constataron que el automóvil permanecía inclinado sobre la ribera y con la parte frontal sumergida en el agua. La posición en la que quedó el vehículo generó preocupación por la posibilidad de que continuara desplazándose hacia una zona de mayor profundidad, complicando las tareas de recuperación.

El Volkswagen Gol quedó parcialmente sumergido en la zona de la Balsa de la Isla Jordán tras desplazarse hacia la costa del río

De acuerdo con el relato brindado por el conductor y su acompañante, el Volkswagen Gol se encontraba estacionado cerca de la costa cuando comenzó a moverse por una pendiente en dirección al cauce. Las primeras explicaciones apuntan a una falla o al desuso del freno de mano, situación que habría impedido mantener inmovilizado el rodado.

Ante ese escenario, se solicitó la colaboración de Protección Civil, cuyos equipos trabajaron para asegurar el automóvil y evitar que siguiera avanzando. Tras varias maniobras sobre la costa, lograron retirar el vehículo del agua y normalizar la situación.

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