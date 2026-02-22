El Hospital de Plottier concretó una exitosa cirugía reconstructiva de alta complejidad que marca un avance clave para el sistema de salud público. La intervención se realizó el pasado 19 de enero, en el Hospital Alberto Herrera, donde un paciente se sometió a un hito médico.

El hombre, oriundo de Junín de los Andes, presentaba un cuadro de fractura tipo Le Fort III bilateral y fractura mandibular, consideradas de gran complejidad. Afortunadamente fue intervenido exitosamente tras una intensa labor logística y médica

Detallaron que el procedimiento se extendió por cinco horas y contó con el trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario, que incluyó cirujanos bucomaxilofaciales, antestesiólogos, instrumentistas y enfermeros.

Desde el Hospital de la ciudad neuquina destacaron que la cirugía "reafirma la capacidad operativa y el compromiso del sistema de salud de Plottier para resolver casos de trauma facial severo."

Durante la intervención, los especialistas reacomodaron y fijaron las estructuras óseas con técnicas específicas para restablecer la estabilidad y favorecer la recuperación. Se trata de una cirugía clave en casos de traumatismos graves, donde están comprometidos los huesos del rostro y funciones como la respiración, el habla o la alimentación.