Un fuerte choque sacudió la madrugada de este miércoles en Cipolletti, cuando un Fiat Cronos rojo terminó impactando contra un tren en el cruce de Arturo Illia y las vías, en jurisdicción de la Unidad 32. El accidente ocurrió cerca de las 2 y generó la intervención de personal policial.

Por motivos que todavía no fueron establecidos, el automóvil llegó hasta el cruce ferroviario y terminó chocando contra la formación. Tras el impacto, los efectivos realizaron las primeras actuaciones en el lugar y comenzaron a reunir información para determinar cómo se produjo el accidente.

Qué resultado arrojó el test de alcoholemia

Uno de los controles realizados al conductor fue el test de alcoholemia, cuyo resultado dio negativo. De esta manera, al menos en principio, el alcohol no aparece como un factor detrás del choque.

El accidente ocurrió en una zona cercana a Primeros Pobladores, donde durante la madrugada el movimiento es menor y la visibilidad puede convertirse en un factor a investigar. Por ahora, no trascendieron las circunstancias exactas que llevaron al Fiat Cronos a terminar sobre las vías.

El impacto contra una formación ferroviaria generó preocupación entre quienes circulaban por el sector. Personal policial quedó a cargo de las actuaciones y de recopilar los elementos que permitan reconstruir los segundos previos al choque.