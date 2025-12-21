La fiscal Silvia Moreira, con el acompañamiento del asistente letrado Pablo Jávega y del área de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal, imputó a cinco personas –cuatro varones y una mujer– por comercialización de estupefacientes con modalidad de entrega a domicilio en Senillosa y Centenario.
El juez de garantías Lucas Yancarelli avaló los cargos y ordenó medidas de detención preventiva mientras avanza la investigación.
Investigación y acusación del Ministerio Público Fiscal
Durante la audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, el Ministerio Público Fiscal expuso que la actividad ilícita funcionó al menos entre el 3 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025.
Según la presentación, las cinco personas mantenían puntos fijos de venta y utilizaban vehículos para realizar entregas tipo “delivery” en distintos horarios.
La fiscalura requirió medidas cautelares para evitar entorpecimiento de la investigación y solicitó detenciones por distintos plazos, además del embargo de cuentas bancarias y billeteras virtuales.
Operativos y secuestros: cuatro allanamientos simultáneos
Los cargos se formularon luego de cuatro allanamientos del área Antinarcóticos de la Policía provincial y la fiscalía de Narcocriminalidad.
Senillosa: comercio y logística
-
En una vivienda de la calle Pascual Puente, donde funcionaba un comercio administrado por uno de los acusados, se incautaron 118,47 gramos de cocaína, una balanza de precisión, recortes de nylon y 3.453.600 pesos.
-
En el sector chacras de Senillosa se hallaron 26 gramos de cocaína, una balanza y un dispositivo posnet.
-
En el loteo C.H. se secuestró un vehículo Fiat Bravo, considerado parte de la logística delictiva.
Centenario: centro de acopio
-
En el barrio Vista Hermosa se incautaron 461 gramos de cocaína, 190.000 pesos, un arma de fuego calibre 22 con municiones y elementos de fraccionamiento.
-
Ese inmueble fue clausurado por orden judicial.
Calificación legal y medidas cautelares
El caso fue calificado provisoriamente como comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en coautoría.
Las medidas definidas por el juez Lucas Yancarelli incluyen:
-
Prisión preventiva por cuatro meses para un hombre.
-
Prisión preventiva por dos meses para otro hombre.
-
Prisión domiciliaria por cuatro meses para un hombre, una mujer y otro hombre.
Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó el embargo de cuentas y billeteras virtuales y el cierre del domicilio intervenido en Centenario.