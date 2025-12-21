La fiscal Silvia Moreira, con el acompañamiento del asistente letrado Pablo Jávega y del área de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal, imputó a cinco personas –cuatro varones y una mujer– por comercialización de estupefacientes con modalidad de entrega a domicilio en Senillosa y Centenario.

El juez de garantías Lucas Yancarelli avaló los cargos y ordenó medidas de detención preventiva mientras avanza la investigación.

Investigación y acusación del Ministerio Público Fiscal

Durante la audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, el Ministerio Público Fiscal expuso que la actividad ilícita funcionó al menos entre el 3 de septiembre y el 19 de diciembre de 2025.

Según la presentación, las cinco personas mantenían puntos fijos de venta y utilizaban vehículos para realizar entregas tipo “delivery” en distintos horarios.

La fiscalura requirió medidas cautelares para evitar entorpecimiento de la investigación y solicitó detenciones por distintos plazos, además del embargo de cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Operativos y secuestros: cuatro allanamientos simultáneos

Los cargos se formularon luego de cuatro allanamientos del área Antinarcóticos de la Policía provincial y la fiscalía de Narcocriminalidad.

Senillosa: comercio y logística

En una vivienda de la calle Pascual Puente, donde funcionaba un comercio administrado por uno de los acusados, se incautaron 118,47 gramos de cocaína , una balanza de precisión, recortes de nylon y 3.453.600 pesos .

En el sector chacras de Senillosa se hallaron 26 gramos de cocaína , una balanza y un dispositivo posnet.

En el loteo C.H. se secuestró un vehículo Fiat Bravo, considerado parte de la logística delictiva.

Centenario: centro de acopio

En el barrio Vista Hermosa se incautaron 461 gramos de cocaína , 190.000 pesos , un arma de fuego calibre 22 con municiones y elementos de fraccionamiento.

Ese inmueble fue clausurado por orden judicial.

Calificación legal y medidas cautelares

El caso fue calificado provisoriamente como comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas, en coautoría.

Las medidas definidas por el juez Lucas Yancarelli incluyen:

Prisión preventiva por cuatro meses para un hombre.

Prisión preventiva por dos meses para otro hombre.

Prisión domiciliaria por cuatro meses para un hombre, una mujer y otro hombre.

Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó el embargo de cuentas y billeteras virtuales y el cierre del domicilio intervenido en Centenario.