El fiscal general José Gerez presentó este miércoles en el Ministerio de Justicia de la Nación el plan de persecución penal contra el microtráfico de drogas que se implementa en Neuquén y aseguró que la provincia “es el modelo de lucha contra el microtráfico a nivel nacional”. La exposición se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante autoridades nacionales y representantes de provincias que todavía no avanzaron con la desfederalización de la investigación de este delito, entre ellas Chubut, Corrientes, Catamarca y Chaco.

“Neuquén es el modelo de lucha contra el microtráfico a nivel nacional. Por eso nos convocaron para mostrar cuál es el plan o la política de persecución penal que tiene la provincia y cuáles fueron los resultados”, afirmó Gerez en diálogo con La Primera Mañana por AM550. El fiscal destacó que las autoridades nacionales se mostraron sorprendidas por el sistema de participación ciudadana implementado en Neuquénhttps://www.mejorinformado.com/regionales/junin-andes-villa-traful-suman-qr-denunciar-venta-drogas_1772032777 mediante denuncias anónimas realizadas a través de un código QR.

“Los vecinos y vecinas conviven a diario con los flagelos que genera la droga y hacía falta una herramienta anónima, confiable y segura para permitir que estos datos lleguen a la Justicia”, explicó. Además, remarcó que el trabajo contra el microtráfico se sostiene en un abordaje integral que incluye allanamientos, clausuras de viviendas utilizadas para la venta de drogas, derribos de inmuebles y secuestro de bienes vinculados a las organizaciones criminales.

"Es sumamente importante este espacio para que podamos intercambiar experiencias de todo el país, porque el microtráfico, como dijo el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, es un problema local y yo creo que todas las provincias deberían desfederalizar la investigación", afirmó Gerez.

“Tenemos más de 250 millones de pesos secuestrados y 80 armas de fuego incautadas. Eso significa quitarle poder de fuego a organizaciones violentas que generan delitos en los barrios”, sostuvo.

Gerez también resaltó el rol de la Policía provincial y del área Antinarcóticos, a la que calificó como “un ejemplo a nivel país”. “Es un gusto trabajar con un equipo tan profesional y preparado. Los resultados son fruto de un trabajo conjunto entre fiscales, Policía, el Ministerio de Seguridad y el gobierno provincial”, indicó.

Según detalló durante la presentación oficial, en poco más de un año de trabajo se lograron 153 condenas vinculadas al microtráfico, $250 millones secuestrados, 29 casas clausuradas y 5 inmuebles derribados, además de una baja del delito en general del 16 por ciento, entre otras estadísticas.

En ese sentido, Gerez volvió a destacar la decisión política del gobernador Rolando Figueroa de avanzar con la desfederalización del microtráfico pese a la falta de recursos nacionales. “El gobernador entendió que el combate tenía que ser territorial y que los delitos conexos eran un problema de Neuquén. Eso permitió avanzar rápidamente y obtener resultados concretos”, afirmó.

El fiscal general remarcó seis aspectos que consideró claves para explicar el modelo de persecución neuquino, el cual "nos permitió obtener resultados excelentes en cantidad de condenas, en montos de bienes decomisados y en la baja de los delitos", indicó. En este sentido puntualizó la relevancia de diseñar un plan que priorice los criterios de selección de los casos que se persiguen y que defina los mercados en los cuales intervenir; que visualice la participación ciudadana como herramienta fundamental, por ejemplo a través de las denuncias anónimas mediante un código QR; que cuente con el acompañamiento de los gobiernos locales y de las empresas públicas y privadas, para efectuar campañas de difusión, entre otras medidas; que neutralice los inmuebles utilizados para la venta de drogas, a través de clausuras y derribos; que incaute los bienes relacionados al microtráfico; y que articule el trabajo en el territorio del MPF provincial y federal por ejemplo mediante la conformación de equipos de trabajo conjuntos.

La presentación, en la que Gerez estuvo acompañado por la coordinadora provincial de Narcocriminalidad del MPF, Mariana Querejeta, fue en el ámbito de la "Mesa interjurisdiccional de trabajo del programa nacional de desfederalización y asistencia contra el microtráfico de estupefacientes (Pronadem)". Tiene como objetivos promover el debate técnico respecto de los alcances de la desfederalización, fortalecer la cooperación interjurisdiccional y avanzar en la elaboración de criterios comunes de actuación y coordinación.

Durante el encuentro realizado en Nación también participó la diputada nacional Karina Maureira, vicepresidenta de la comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados.

Entrevista a José Gerez