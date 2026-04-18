Tres hombres fueron demorados durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad de Neuquén, en el marco de una causa por amenazas agravadas. Los operativos se concentraron en viviendas de los barrios San Lorenzo y Sector La Paz, donde además se secuestraron armas, municiones y drogas.

El despliegue estuvo a cargo de personal de la Comisaría 21 y contó con apoyo de otras divisiones operativas. La medida judicial apuntó a encontrar armas de fuego y avanzar con la requisa de un vehículo vinculado a la investigación.

Durante las diligencias, los efectivos hallaron trece cartuchos de distintos calibres y un arma de fabricación casera. También incautaron una balanza de precisión, dieciocho gramos de cannabis procesado y una planta de marihuana.

La Policía detectó un pedido de captura vigente

Fuentes del procedimiento indicaron que entre los demorados había hombres de 19, 30 y 39 años. Luego de la identificación, se confirmó que uno de ellos tenía un pedido de captura activo en una causa por encubrimiento.

Ante esa situación, quedó a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.

El operativo sumó varias áreas de apoyo

En el procedimiento trabajaron además agentes del Departamento UESPO, Seguridad Metropolitana, la Oficina de Investigaciones Zona Centro y personal de Comisaría Tercera. El área de Antinarcóticos intervino por el hallazgo de estupefacientes.

La investigación seguirá en las próximas horas para determinar si existen más personas involucradas y si los elementos secuestrados guardan relación directa con la causa inicial.