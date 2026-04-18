Una joven de 19 años fue condenada en San Martín de los Andes a un año de prisión de ejecución condicional por matar a su hermano mientras intentaba defender a su madre durante una violenta escena familiar. La decisión fue homologada por el juez Juan Pablo Balderrama tras un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa.

El caso ocurrió durante la madrugada del 1 de enero de 2026 en la ciudad cordillerana. Según la investigación, el hombre agredía a su madre dentro de la casa que compartían cuando otros dos hermanos trataron de frenarlo sujetándolo de los brazos. En ese momento, la joven intervino con una cuchilla y lo hirió en la zona abdominal. Murió horas después.

La causa avanzó bajo la figura de homicidio cometido con exceso en la legítima defensa de un tercero. Esa calificación fue aceptada dentro del acuerdo pleno presentado en audiencia.

El contexto del caso

La fiscal del caso, Inés Gerez, sostuvo ante el tribunal que estaba acreditado tanto lo sucedido como la participación de la joven. Además, remarcó que para definir la pena se consideraron distintos factores.

Entre ellos mencionó la ausencia de antecedentes penales, la edad de la acusada y el contexto de violencia en el que se desarrollaron los hechos. También valoró que la imputada aceptara cerrar el proceso mediante una salida acordada.

Gerez señaló que la familia acompaña a la joven y entiende que la resolución alcanzada era la vía más adecuada para terminar el conflicto judicial.

El juez habló directamente con la acusada

Al momento de dictar la sentencia, el juez Juan Pablo Balderrama consultó a la joven si estaba de acuerdo con el convenio y luego se dirigió a ella de manera personal.

El magistrado le expresó que le había tocado atravesar “un trauma complejo” y le sugirió retomar los estudios, al considerar que la educación puede darle herramientas para reconstruir su proyecto de vida.

La condena condicional implica que no irá a prisión, aunque deberá cumplir las reglas de conducta que establezca la Justicia durante el plazo fijado. Con la homologación del acuerdo, el expediente quedó resuelto en esta etapa.