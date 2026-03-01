Una simple denuncia anónima terminó destapando un circuito de venta de drogas que funcionaba a plena luz del día en el oeste neuquino. Tras 30 días de investigación, personal del Departamento Antinarcóticos logró desbaratar una boca de expendio que operaba disfrazada de despensa y que mantenía en alerta a los vecinos por el constante movimiento sospechoso.

El caso comenzó el 19 de enero, cuando un aviso ingresó mediante la aplicación Neuquén Te Cuida, herramienta oficial que permite reportar situaciones delictivas de forma segura y anónima. A partir de esa información, la División Antinarcomenudeo inició tareas de vigilancia y recopilación de pruebas para verificar los datos aportados.

Los investigadores detectaron rápidamente un patrón compatible con la comercialización de estupefacientes: ingresos y egresos constantes, permanencia breve de personas y actividad sostenida durante gran parte del día en un local que aparentaba ser una despensa ubicada en barrio Nuevo.

La estructura detrás del negocio

Con el avance de las tareas investigativas, los efectivos lograron identificar a un joven de 24 años que atendía el comercio y cumplía el rol de vendedor. Paralelamente, se estableció la participación de una pareja —de 40 y 41 años— señalada como proveedora de la droga que luego era fraccionada y distribuida en el lugar.

Reunidos los elementos probatorios, se dio intervención a la fiscal especializada en narcocriminalidad, María Eugenia Titanti, quien autorizó cuatro órdenes de allanamiento: tres en un complejo de departamentos del barrio Villa María y otro en un local con fachada de gomería ubicado en inmediaciones de las calles Necochea y Doctor Ramón.

Allanamientos y secuestros

Las órdenes judiciales fueron libradas el 26 de febrero y ejecutadas durante la mañana del día siguiente en un operativo simultáneo que se extendió por unas cuatro horas.

El resultado fue contundente: tres personas quedaron detenidas y se secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado en dosis listas para la venta, dos armas de fuego —un revólver y una pistola—, municiones de distintos calibres y un total de 3.714.600 pesos en efectivo.

Además, los efectivos incautaron un vehículo Volkswagen Bora y dispusieron la clausura de uno de los domicilios vinculados a la actividad ilegal.

El rol clave de la denuncia ciudadana

Desde el Ministerio de Seguridad provincial destacaron que el procedimiento fue posible gracias a la participación ciudadana mediante la aplicación oficial, que permite aportar información sin revelar la identidad del denunciante.

La causa continúa bajo investigación del Ministerio Público Fiscal, mientras los detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se analiza la posible existencia de más integrantes vinculados a la red de narcomenudeo.