Una investigación encabezada por la Delegación Toxicomanía Valle Medio de Lamarque permitió desarticular un kiosco de venta de drogas en Choele Choel, donde fueron secuestradas dosis de cocaína y marihuana listas para comercialización, armas de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía Federal de General Roca, a cargo del fiscal federal Francisco Iglesias, y se originó a partir de una denuncia anónima realizada al sistema 0800-DROGAS. A partir de esa información, los investigadores llevaron adelante tareas de vigilancia y recolección de pruebas durante aproximadamente un mes sobre una vivienda ubicada en el pasaje Río Chico.

Según informaron fuentes policiales, en el lugar se realizaban maniobras de venta de estupefacientes al menudeo. Con las evidencias reunidas, la Justicia Federal autorizó el allanamiento del domicilio.

Marihuana y cocaína, lista para vender

Durante el operativo, los efectivos encontraron 41 envoltorios de marihuana preparados para la venta, un paquete con cogollos de cannabis, 15 envoltorios de cocaína fraccionada y otro trozo compacto de la misma sustancia.

Además, se secuestraron una balanza de precisión, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de droga, 877 mil pesos en efectivo y varios teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la investigación.

En el allanamiento también fueron halladas tres armas: un revólver calibre 357 Magnum, una escopeta calibre 16 apta para disparo y un arma de aire comprimido modificada.

Como resultado del procedimiento, un hombre y una mujer quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, mientras que uno de los investigados también fue imputado por tenencia ilegal de armas.