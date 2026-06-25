Un allanamiento en el barrio Loteo Social 34 terminó con un detenido y varios elementos secuestrados. El operativo formó parte de una serie de intervenciones que se dieron en simultáneo, en el marco de una causa por robo.

La Fiscalía de Robos y Hurtos había solicitado el procedimiento que finalmente fue habilitado por disposición de la Justicia de Garantías. En distintos domicilios del sector, actuaron efectivos de la Comisaría 20º, personal de brigada de Comisaría 18º y del Departamento de Seguridad Metropolitana.

Incautaron elementos relacionados a la venta de estupefacientes

En uno de los operativos lograron dar con elementos que estarían relacionados con el robo inicial que se investiga. Entre ellos destacaron una garrafa de 10 kilos y un termo. Dispusieron también la intervención de personal del Departamento Antinarcóticos, al detectar varios envoltorios con una sustancia blanca en su interior.

El interior de los envoltorios dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Además de esos envoltorios, incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión y recortes de nylon, en actuaciones por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes. El análisis del contenido dio resultados positivos para clorhidrato de cocaína, con un peso total de 54 gramos.

En otro domicilio, los efectivos secuestraron cartuchos de escopeta y un cargador de pistola con munición, los que también quedaron a disposición de la Justicia.

Un hombre fue detenido y quedó a disposición de la Fiscalía.

Como resultado de los trabajos, también fue demorada una persona mayor de edad quien quedó a disposición de la Fiscalía. Resta determinar la vinculación de los elementos secuestrados con la causa investigada.