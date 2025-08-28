Condenado por violación, se sacó la tobillera en plena audiencia por Zoom y se fugó

Facundo Plos, hijo de un empresario del transporte de Villa Regina, se burló en la cara de la Justicia de Río Negro. Mientras participaba de una audiencia judicial por Zoom, escuchó que el juez le revocaba la detención domiciliaria y que debía ir preso con prisión preventiva. Entonces hizo lo impensado: cortó la tobillera electrónica que lo vigilaba y se escapó de la chacra familiar.

La audiencia había empezado a las 8 y una hora después, el juez Oscar Gatti avaló el pedido de la fiscal Vanesa Cascallares y dispuso que Plos, condenado en febrero a seis años de cárcel por abuso sexual, fuera encarcelado de inmediato. La representante del Minsiterio Público había advertido que existía “riesgo concreto de fuga” y que la tobillera no alcanzaba para garantizar que el acusado no escapara. Y tuvo razón.

Apenas terminó la resolución judicial, y mientras el abogado defensor Damián Torres, anunciaba los recursos que iba a presentar, Plos se desconectó de la videollamada, se sacó el dispositivo de control y huyó. Desde ese momento, la chacra ubicada en la zona de Nardini quedó rodeada por efectivos de la Brigada de Investigaciones, la Comisaría 35°, la Brigada Motorizada de Apoyo y hasta la división de canes. El operativo de rastrillaje comenzó pasadas las 9.30, pero el prófugo no apareció.

No es la primera vez que Plos aparece en los titulares por causas graves. En 2022 fue condenado a tres años de prisión por un homicidio culposo tras un choque fatal en la Ruta 22, a la altura de Cervantes. Conducía una Ford Ranger y tenía alcohol en sangre. En esa tragedia murió Félix Retamal, de 67 años, y otras tres personas resultaron heridas.

En febrero de este año, otro tribunal lo condenó a seis años por abuso sexual, pero siguió en su casa con detención domiciliaria. La audiencia de este martes buscaba justamente revocar ese beneficio. El juez le dio la razón a la Fiscalía, pero Plos se adelantó: aprovechó la modalidad virtual y se esfumó antes de que alguien lo fuera a buscar.

Festejo de Año Nuevo que terminó en una violación

El 1 de enero de 2023, como parte de los festejos de Año Nuevo, una joven denunció que Facundo Plos la había sometido sexualmente sin su consentimiento. La víctima relató que fue golpeada y forzada, lo que derivó en una imputación inmediata por abuso sexual con acceso carnal.

La causa avanzó con rapidez y, pocos días después, el Ministerio Público Fiscal pidió su detención preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de presionar a la víctima. Plos ingresó a prisión, pero solo permaneció allí durante una semana.

La defensa logró que se le otorgara el beneficio de la detención domiciliaria bajo estrictas restricciones: no acercarse a la denunciante, no contactarla por ningún medio y presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Pese a la gravedad de la acusación, el joven recuperó la comodidad de su casa en apenas siete días, decisión que generó críticas y preocupación en el entorno judicial y social.

Borracho, volvía de Neuquén y provocó un choque fatal

El domingo 14 de agosto de 2022, alrededor de las 4 de la mañana, se registró un choquefatal la conocida curva de Cervantes, en la ruta Nacional 22. Una Ford Ranger blanca, conducida por Facundo Plos, embistió por detrás a otra camioneta del mismo modelo. El impacto fue tan violento que la Ranger roja salió despedida y volcó varias veces, mientras que la camioneta del agresor quedó parada, con la trompa deformada. Félix Retamal (67) murió en el acto y sus acompañantes resultaron con heridas leves. Fue necesario que los bomberos utilizaran herramientas hidráulicas para rescatar a los ocupantes del vehículo incidentado.

La camioneta que conducía Félix Retamal quedó destruida tras ser chocada por la que manejaba borracho Facundo Plos

El conductor de la camioneta que provocó el siniestro circulaba a excesiva velocidad —entre 140 y 200 km/h— en una curva señalizada con doble línea amarilla, donde el adelantamiento está expresamente prohibido. Además, aportó una muestra de sangre con 0,8 gramos de alcohol por litro, varias horas después del hecho.

Tras el choque, el conductor fue atendido en el hospital local por un corte en la mano, y en un descuido policial, intentó escapar desde el hospital siendo luego interceptado por efectivos. Fue detenido y vinculado a la causa por “homicidio en accidente de tránsito”. No obstante, pese a la gravedad del hecho y al nivel de alcohol en sangre, fue liberado tras poco más de 24 horas. Luego fue condenado a tres años de prisión condicional.