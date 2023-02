Fue preso por abuso, lo beneficiaron y ahora está libre

Luego de varios tragos como parte de los extensos festejos de Año Nuevo, una chica accedió a ir a la casa de un joven, sin embargo en la vivienda las cosas cambiaron rotundamente. La víctima denunció que no brindó su consentimiento para tener relaciones sexuales y que poco le importó a la persona que estaba con ella, quien la agredió físicamente y la violó. Aunque denunció y la Justicia lo detuvo, ahora lo benefició para permanecer en libertad mientras dure el proceso.

El hecho, investigado por la Fiscalía Descentralizada de Regina, sucedió durante la madrugada del 1 de enero, cuando la joven aceptó a ir a la casa del joven de 25 años. Sólo dos días después del ataque, la jueza de Garantías de turno por la Feria Judicial dio por formulados los cargos contra Facundo Plos, por abuso sexual con acceso carnal y dispuso que el acusado permanezca con prisión preventiva ante la posibilidad de fugarse como también de interferir en la causa amedrentando a los testigos.

Sin embargo esta determinación fue impugnada por el abogado defensor, quien solicitó la revisión de la medida cautelar y así el joven logró la prisión domiciliaria luego de permanecer sólo 7 días detenido. Pero la historia no terminó allí, ya que este joven, hijo de un empresario frutícola local y con vínculos con algunos políticos de la ciudad, fue beneficiado con la libertad mientras dure el proceso.

El pasado viernes 17 de febrero le notificaron a Plos que quedaba en libertad, a cambio el joven no podrá acercarse a la víctima a no menos de 4 cuadras, también deberá presentarse semanalmente en la Fiscalía para mantenerse a derechos, fijar domicilio y dar cuenta de sus condiciones de vida. Entre las medidas fijadas, el acusado no puedo mantener contacto con la víctima "de manera presencial, gestual o telefónica". Del mismo modo que no puede intentar contactar a la víctima por redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook o WhatsApp.

Esta no es la primera vez que Plos se ve envuelto en una causa judicial, es que en agosto del año pasado protagonizó un violento choque a la altura de Cervantes cuando regresaba a Regina junto con un amigo. En aquel momento manejaba una Ford Ranger y chocó de atrás a otra camioneta similar, a la que hizo despistar y dar varios tumbos. Como consecuencia, murió el conductor de 67 años, Félix Retamal.

Las pericias indicaron que Plos manejaba borracho, pero el test de alcoholemia se hizo bastante tiempo después del choque, ya que cuando lo trasladaron al hospital de Cervantes para ser atendido por un corte en una mano, se subió al auto de un amigo y se fue del lugar, por lo que debió ser perseguido por la Policía. Tras alcanzarlo y detenerlo, le hicieron la prueba que arrojó 0.8 gramos de alcohol por litro de sangre.

Plos protagonizó el choque en el kilómetro 1167 de la ruta 22 y era acompañado por otro joven, Luciano Silenzi, hijo de la diputada provincial de Juntos Somos Río Negro, Silvia Morales.