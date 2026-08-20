Selene Maza, una joven oriunda de Vista Alegre, denunció que el martes 18 de agosto sufrió un ataque digital mediante el cual delincuentes accedieron a aplicaciones de su celular y utilizaron su identidad para pedir dinero a familiares y conocidos.

La maniobra comenzó durante la mañana, cuando Selene detectó que las aplicaciones vinculadas con billeteras virtuales y comunicación habían sido comprometidas. Desde esas cuentas, los estafadores enviaron mensajes y realizaron pedidos de dinero con carácter urgente.

Con qué fibra sensible usaron los ciberdelincuentes para su engaño

El argumento utilizado fue especialmente sensible: hicieron creer a los contactos de Selene que su pequeño hijo, Eithan, atravesaba un grave problema de salud y necesitaba dinero para una supuesta operación.

La estafa fue denunciada en la comisaría 49 de Vista Alegre.

La joven confirmó posteriormente que su hijo se encuentra bien de salud y radicó una denuncia en la Comisaría N°49 de Vista Alegre. También difundió un video en redes sociales para advertir a quienes pudieran recibir mensajes o llamados desde sus cuentas.

La sospecha de una voz clonada con inteligencia artificial

El caso presenta una particularidad que lo diferencia de otras estafas mediante cuentas hackeadas: Selene y sus allegados sospechan que los delincuentes pudieron utilizar inteligencia artificial para clonar su voz.

La hipótesis todavía debe ser investigada y no implica que esté confirmado técnicamente el uso de esta tecnología. Sin embargo, el recurso habría contribuido a que algunas personas creyeran que efectivamente estaban hablando con Selene.

El engaño se apoyó además en información personal de la víctima y en la presión constante para conseguir transferencias en cuestión de horas.

A su suegro, por ejemplo, le solicitaron $60.000, mientras que a otras personas les pidieron montos superiores bajo el argumento de que el niño necesitaba ser operado.

Una colecta terminó en una transferencia de $312.436

Una de las personas que cayó en la maniobra fue una joven de Cinco Saltos, quien creyó que la emergencia médica era real y decidió organizar una colecta para ayudar. La campaña permitió reunir $312.436.

Pero los delincuentes dieron un paso más: indicaron que el dinero debía ser transferido a una conocida de Selene que vive en Centenario. Ante la supuesta urgencia y convencida de que estaba ayudando al niño, la joven realizó la transferencia.

La situación recién quedó expuesta cuando Selene logró advertir a sus allegados que los mensajes y pedidos de dinero no habían sido enviados por ella.

Cuando las damnificadas descubrieron lo ocurrido, la angustia dio paso al llanto y decidieron realizar también una denuncia para intentar determinar dónde terminó el dinero transferido.

Selene advirtió que los pedidos de dinero fueron insistentes

La víctima relató que los ciberdelincuentes estuvieron durante horas utilizando sus cuentas y comunicándose con personas de su entorno.

El objetivo era generar una situación de urgencia y desesperación, reduciendo el tiempo disponible para que los destinatarios pudieran verificar si realmente Selene estaba solicitando ayuda.

Incluso personas que viven más al sur de la región se comunicaron preocupadas por lo que estaba sucediendo. Fue a partir de esos llamados que la joven comenzó a advertir que alguien estaba utilizando sus datos y sus canales de comunicación.

Selene también informó que reportó las cuentas de Mercado Pago y entidades bancarias involucradas para intentar detener la maniobra.

Hasta el momento, además, aseguró que no pudo recuperar siquiera el dinero que tenía previamente en sus cuentas.

Qué hacer ante un pedido urgente de dinero

Ante un mensaje o llamado de un familiar que solicita dinero por una emergencia, lo recomendable es cortar el contacto por ese canal y comunicarse por una vía diferente.

También conviene:

Verificar personalmente la supuesta emergencia con otro familiar.

No transferir dinero hasta confirmar la identidad del solicitante.

No compartir códigos de verificación, contraseñas ni datos bancarios.

Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp y otras cuentas importantes.

en WhatsApp y otras cuentas importantes. Revisar las sesiones y dispositivos vinculados a las aplicaciones de mensajería.

Avisar inmediatamente a otros contactos si una cuenta fue comprometida.

Contactar a las entidades financieras o billeteras virtuales para bloquear operaciones sospechosas.

Realizar la denuncia ante la Policía y conservar capturas, audios, números de teléfono y comprobantes de las transferencias.

En Neuquén, las autoridades ya han advertido en distintas oportunidades sobre modalidades de estafa que utilizan WhatsApp, redes sociales y técnicas de ingeniería social para obtener información o dinero.

El Departamento de Delitos Económicos de la Policía de Neuquén señaló recientemente que los delincuentes recurren a diferentes estrategias para engañar a las víctimas y que la consulta temprana puede ayudar a evitar un perjuicio económico.

Las estafas digitales ya provocaron pérdidas millonarias en Neuquén

Un informe publicado por Mejor Informado señaló que las pérdidas económicas por ciberestafas en Neuquén superaban los $3.000 millones, de acuerdo con datos aportados por la Dirección General de Ciberdelitos del Ministerio de Seguridad provincial.

Las modalidades son diversas: desde el robo de cuentas de WhatsApp hasta falsas comunicaciones de organismos, suplantación de identidad, phishing y extorsiones mediante aplicaciones de mensajería.

En junio de 2026, por ejemplo, un vecino de Centenario sufrió el hackeo de su WhatsApp después de publicar un calefón en Facebook Marketplace. Los delincuentes utilizaron posteriormente su identidad para pedir dinero a sus contactos y lograron concretar transferencias por más de $1 millón.

La diferencia en el caso de Selene es el uso de una supuesta emergencia médica y la sospecha de una posible clonación de voz, un elemento que podría volver todavía más difícil detectar el engaño.