Las estafas virtuales se consolidaron como uno de los delitos que más dinero le cuestan a los neuquinos. Correos electrónicos falsos, mensajes de texto engañosos, supuestas ofertas irresistibles y llamados telefónicos que simulan provenir de bancos o empresas de servicios forman parte de un entramado delictivo cada vez más sofisticado.

Así lo explicó Natalia Toranzo, directora general de Ciberdelitos del Ministerio de Seguridad de Neuquén, durante una entrevista en el programa Entretiempo, que se emite por AM550. Según precisó, si bien este año se registró una leve baja en la cantidad de denuncias, el monto económico de las estafas aumentó de manera significativa.

“En términos de daño económico, el año pasado las ciberestafas alcanzaron los 2.600 millones de pesos en toda la provincia. Este año ya estamos hablando de más de 3.000 millones y todavía falta contabilizar diciembre”, detalló la funcionaria.

Desde el Ministerio de Seguridad apuestan a la prevención y a la información directa a la comunidad.

Menos denuncias, pero estafas más caras

Toranzo remarcó que la disminución en la cantidad de denuncias no necesariamente implica que haya menos hechos delictivos, sino que muchas veces las víctimas no llegan a reportarlos. “Es relativo hablar de una baja. Lo que sí vemos con claridad es que el dinero que se estafa es cada vez mayor”, sostuvo.

En ese contexto, explicó que los ciberdelincuentes perfeccionan constantemente sus métodos, aprovechando fechas comerciales, compras online y la falta de información de muchos usuarios. “Estafar es su trabajo. Se van adaptando todo el tiempo y generan nuevas modalidades”, señaló.

Qué tener en cuenta para no caer en estafas

La directora de Ciberdelitos hizo especial hincapié en la necesidad de proteger la información personal y bancaria. Entre las principales recomendaciones, enumeró:

-No brindar claves, contraseñas ni datos bancarios por teléfono, mensajes o correos electrónicos, aunque el contacto tenga logos o nombres de instituciones conocidas.

-Desconfiar de correos electrónicos con enlaces, especialmente si aparentan ser enviados por bancos. “Por normativa, los bancos no envían links para ingresar al home banking”, aclaró.

-Evitar hacer clic en enlaces de mensajes de texto, incluso aquellos que simulan ser de empresas de servicios. Lo más seguro es ingresar directamente a la página oficial o a la aplicación instalada en el teléfono.

-Revisar cuidadosamente las tiendas online: si prometen múltiples medios de pago pero al momento de abonar solo permiten transferencias o billeteras virtuales, es una señal de alerta.

“Un ciberdelincuente no va a hacer los trámites necesarios para habilitar pagos con tarjeta de crédito, porque esas operaciones son trazables. En cambio, una transferencia o una cuenta virtual es mucho más difícil de rastrear”, explicó Toranzo.

Consultada sobre el uso de inteligencia artificial para crear sitios fraudulentos, la funcionaria indicó que en Neuquén aún no se detectaron casos concretos, aunque reconoció que la tecnología facilita la creación rápida de páginas falsas.

“Hoy es mucho más fácil suplantar una web conocida. Por eso la recomendación es no comprar en sitios que no se conocen y, ante la duda, pedir ayuda a alguien de confianza”, afirmó.

Prevención y trabajo territorial

Además de la investigación de los delitos, desde el Ministerio de Seguridad apuestan a la prevención y a la información directa a la comunidad. En ese marco, Toranzo anunció que se realizan actividades en la vía pública para concientizar a la población. “Este jueves entre las 18 y 20 en la esquina de avenida Olascoaga y Sarmiento, vamos a estar entregando folletería, stickers y respondiendo consultas para que la gente pueda informarse antes de comprar online”, explicó.

Finalmente, la funcionaria insistió en que la mejor herramienta contra las ciberestafas es la prevención: “Resguardar los datos personales, desconfiar de los mensajes inesperados y tomarse un minuto más antes de hacer clic puede evitar pérdidas millonarias”.