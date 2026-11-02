La investigación por el hallazgo de un cuerpo enterrado en Sierra Grande tomó fuerza luego de que los peritos confirmaran que la víctima presentaba signos de violencia. Los restos fueron encontrados en un predio del acceso sur de la ciudad y trasladados a Viedma para la realización de la autopsia que permitirá determinar la identidad y las circunstancias de la muerte.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría 13° se dirigieron al lugar y comenzaron tareas de excavación que permitieron confirmar la presencia de restos humanos enterrados. De acuerdo con los primeros indicios, la víctima fue encontrada con las manos cruzadas y los pies atados. Además, tenía la cabeza cubierta por una bolsa que también estaba sujetada, mientras que sobre esa cobertura había una campera oscura.

Durante el procedimiento, los investigadores también encontraron una dentadura postiza intacta junto al cuerpo y constataron que la persona llevaba puestos borcegos, elementos que podrían resultar determinantes para avanzar en la identificación.

Las características en las que fue hallado el cadáver llevaron a los investigadores a profundizar distintas hipótesis sobre las circunstancias de la muerte.

Amplio operativo judicial y pericial

El procedimiento demandó varias horas de trabajo debido a la necesidad de preservar la escena y reunir evidencia que permita reconstruir lo ocurrido. En el lugar trabajaron efectivos policiales, especialistas de Criminalística y personal de distintas áreas vinculadas a la investigación judicial.

También colaboraron los Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, quienes aportaron equipamiento de iluminación para que las tareas pudieran continuar durante la noche.

Los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Viedma, donde se realizarán los estudios forenses destinados a establecer la identidad de la víctima y determinar la causa exacta de la muerte. La investigación quedó a cargo de la fiscal de Viedma, Maricel Viotti Zilli, quien se presentó en el predio para supervisar el procedimiento y determinar quién era la persona hallada, cómo llegó al lugar y si existió participación de terceros en el hecho.

Por el momento no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima ni sobre posibles sospechosos vinculados a la investigación.