En el mediodía de este lunes se inició un operativo de extracción de un cuerpo hallado flotando en las aguas del río Neuquén. Finalmente, el rescate se concretó desde la margen rionegrina, en Cipolletti a través de un procedimiento que demandó la intervención de distintas áreas de emergencia y seguridad.

De acuerdo con la información oficial, se trata de un hombre de entre 25 y 40 años, de tez trigueña y cabello largo. El hallazgo generó un despliegue coordinado en el que participaron Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Policía Científica y la Brigada de Investigaciones. Una vez retirado del agua, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca para la realización de la autopsia.

El médico policial que intervino en el examen preliminar explicó que el agua acelera el proceso de descomposición, lo que en este caso impidió determinar características particulares del cuerpo. Por esa razón, la autopsia será fundamental para establecer la mecánica de la muerte y aportar datos que permitan avanzar en la investigación.

El comisario Luis Balboa, titular de la Unidad 4ª de Cipolletti, señaló en 24/7 Canal de Noticias que “el trabajo conjunto de las distintas áreas permitió concretar el rescate en condiciones seguras y trasladar el cuerpo para que se realicen los estudios correspondientes”. Además, destacó que el hombre no tenía documentación, lo que dificulta la identificación inmediata y obliga a profundizar las tareas de investigación.

Balboa agregó que “la prioridad ahora es contar con los resultados de la autopsia, que serán determinantes para conocer las causas del fallecimiento y avanzar en la identificación de la persona”. El comisario subrayó que la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los organismos de emergencia fue clave para llevar adelante el procedimiento en un contexto complejo.