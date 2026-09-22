Una docente jubilada de 57 años denunció haber sido víctima de una millonaria estafa virtual que le provocó la pérdida de $9.007.307,82, luego de caer en un engaño a través de la aplicación WhatsApp. El delincuente se hizo pasar por su hijo y logró que la mujer realizara múltiples transferencias de dinero con carácter de urgencia.

Según relató la víctima en la Comisaría 4°, comenzó a recibir mensajes de un número desconocido donde el interlocutor afirmaba ser su hijo. El supuesto familiar le explicó que había adquirido un teléfono de última generación y no podía acceder a sus cuentas bancarias para saldar compromisos pendientes.

Convencida por la situación, la mujer efectuó un total de ocho operaciones financieras consecutivas, utilizando tarjetas de crédito, la plataforma Mercado Pago y su caja de ahorro previsional del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Los fondos fueron enviados a una cuenta del Banco Galicia a nombre de un tercero.

Tras percatarse del fraude, la docente jubilada radicó la denuncia penal y las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para rastrear el origen del número telefónico y la titularidad de la cuenta receptora del dinero.

Las autoridades recordaron que este tipo de maniobras se repiten con frecuencia en la región y recomendaron extremar precauciones ante mensajes sospechosos en aplicaciones de mensajería. Insistieron en que nunca se deben realizar transferencias sin confirmar previamente la identidad del interlocutor y remarcaron que, ante cualquier duda, es fundamental acudir de inmediato a la policía o a la fiscalía para evitar pérdidas millonarias como la registrada en este caso.