La Feria del Libro de Cipolletti ya empezó a calentar motores y este año llega con una programación que promete mover a miles de personas. La 21ª edición tendrá lugar del 9 al 18 de octubre y contará con figuras de la literatura, la ciencia, la divulgación y el entretenimiento. Entre los nombres confirmados aparecen Paulina Cocina, Facundo Manes, Eduardo Sacheri, Diego Golombek, Viviana Rivero y Luis María Pescetti.

La presentación se realizó este lunes por la tarde en la Casa del Escritor, un lugar cargado de historia para el evento. Allí, autoridades municipales y escritores locales dieron a conocer detalles de una feria que tendrá como lema “Abrí tu mente” y que buscará convertir al cerebro, las ideas, las emociones y el conocimiento en el eje de una propuesta que irá mucho más allá de los libros.

La directora de Cultura de Cipolletti, Mariana Prgich, explicó que durante diez días la ciudad tendrá una feria pensada como una experiencia inmersiva. La propuesta tomará al cerebro como eje y buscará explorar cómo se construyen las ideas, la memoria, la imaginación, las emociones y el conocimiento.

Según explicó, los distintos espacios estarán conectados como si fueran un gran laberinto mental, con presentaciones de libros, charlas, talleres, capacitaciones, espectáculos, editoriales y librerías. Todas las actividades serán gratuitas, aunque algunas tendrán cupos limitados y requerirán retirar previamente las entradas.

El intendente Rodrigo Buteler aprovechó la presentación para destacar el papel que tuvieron los escritores cipoleños en el nacimiento de la feria. Remarcó que la iniciativa comenzó con el impulso de los vecinos y de quienes integraban la Casa del Escritor, y sostuvo que ese espíritu se mantiene como parte fundamental del evento. También destacó al Complejo Cultural Cipolletti como el espacio que hoy permite darle una nueva dimensión a la propuesta.

Los grandes nombres que llegarán a Cipolletti

La agenda arrancará fuerte el sábado 10 de octubre. A las 17, Luis María Pescetti llegará a la Sala Teatro con un espectáculo musical pensado para disfrutar en familia. Ese mismo día, a las 19.30, será el turno de Diego Golombek, quien brindará la conferencia “¿Por qué hacemos lo que hacemos?”, centrada en el funcionamiento del cerebro y la manera en que construimos nuestras percepciones y decisiones.

El lunes 12, aprovechando el fin de semana largo, llegará la escritora Viviana Rivero, quien a las 19.30 presentará su libro “Ellas”. Un día después, el martes 13 a las 18.30, será el turno de Facundo Manes, con la charla “La ventaja humana en la era de la IA”, donde abordará el lugar de la mente humana frente al avance de las nuevas tecnologías.

La literatura tendrá otro de sus momentos fuertes el viernes 16 de octubre, cuando Eduardo Sacheri se presente a las 20 con “Los días de la Constitución (1852-1880)”, el tercer volumen de su trabajo dedicado a la historia argentina. Y para el cierre, el nombre que ya genera expectativa es el de Paulina Cocina, quien estará el domingo 18 a las 18.30, con una entrevista abierta al público y un recorrido por el predio.

Pero la feria no terminará en los libros. Durante el último fin de semana también se realizará el Encuentro de Culturas, una propuesta que reunirá a distintas colectividades para compartir gastronomía y expresiones culturales. Además, entre el viernes 16 y el domingo 18 estará la Feria Gastronómica Semilla, con más de 60 productores de distintos puntos del país.

Las propuestas se distribuirán entre el Complejo Cultural Cipolletti, el Centro de Artes y Exposiciones Roberto Abel y distintos espacios educativos municipales. Las entradas para las actividades con cupo limitado podrán retirarse desde el 5 de octubre en la taquilla del Complejo Cultural Cipolletti, ubicado en Fernández Oro 57.