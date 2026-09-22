El proyecto que modifica el régimen de afiliación al IPROSS superó este lunes su paso por la Comisión de Asuntos Sociales de la Legislatura, donde fue aprobado por mayoría tras un extenso debate que expuso diferencias entre el oficialismo, sectores de la oposición y representantes de los trabajadores.

La iniciativa 1137/2026, enviada por el Poder Ejecutivo, propone sustituir la afiliación obligatoria por un régimen voluntario u optativo, alcanzando a actuales y futuros afiliados, jubilados y pensionados. La discusión dejó en evidencia interrogantes sobre el impacto económico, el destino de los aportes, los plazos de salida y regreso al Instituto y la situación de los jubilados.

Los gremios, encabezados por la secretaria general de UnTER, Laura Ortiz, rechazaron la reforma y plantearon que el eje debería ser fortalecer la obra social y mejorar sus prestaciones, no facilitar la salida de afiliados. También cuestionaron las demoras en la atención, los costos que afrontan los trabajadores y la relación con los prestadores.

Desde la oposición, legisladores como Ayelén Sposito y Magdalena Odarda (Vamos con Todos) advirtieron sobre la pérdida del carácter solidario del sistema y reclamaron más tiempo para escuchar a sindicatos y jubilados. “Yo no veo nada de solidario”, dijo Sposito, mientras Odarda preguntó “¿por qué el apuro?” y objetó que la iniciativa avance en única vuelta.

Otros referentes, como Javier Acevedo (ARI-Cambiemos), apoyaron la libre elección, pero propusieron crear un Fondo de Estabilización de Prestaciones Complejas para evitar desfinanciamiento. En tanto, Gabriela Picotti pidió revisar la redacción sobre plazos de regreso y Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) alertó sobre posibles contradicciones con convenios previsionales.

El oficialismo, representado por Facundo López (JSRN), defendió la reforma como una decisión política del gobernador Alberto Weretilneck. Sostuvo que la libre elección obligará al IPROSS a mejorar sus prestaciones y competir con otras obras sociales, además de presionar a los prestadores para brindar atención de calidad. “No queremos que se vaya nadie, queremos que se queden todos”, afirmó.

La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, explicó que se trabajó sobre escenarios de migración de hasta el 15% de los afiliados y aclaró que la contribución patronal del 7% permanecerá en el Instituto, destinada a planes oncológicos, discapacidad y farmacia ambulatoria. También adelantó que el organismo buscará captar afiliados voluntarios de asociaciones y universidades.

La comisión aprobó el proyecto por mayoría, aunque quedaron abiertos puntos clave: los plazos de regreso, la situación de los jubilados, los convenios con otras entidades y la compatibilidad con acuerdos previsionales. El debate continuará en el recinto de la Legislatura el próximo jueves 24 de septiembre.