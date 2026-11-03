Un hombre fue imputado por estafa en la provincia de San Luis. La acusación es por comprar vinos en una bodega por más de $274 millones con cheques sin fondos.

La jueza de Garantía Nº3 dio por iniciada la investigación por un hecho que habría provocado un grave perjuicio económico a una bodega que comercializaba productos en la ciudad de Villa Mercedes.

Durante la audiencia, tuvo por formulados cargos provisorios en contra de Diego Alfredo Del Trecco como autor del delito de estafa. También le impuso medidas de coerción mientras continúe la investigación.

Cómo fue la maniobra

Según el relato de la Fiscalía, el hecho investigado ocurrió entre octubre y noviembre de 2025. En ese período, el imputado realizó una compra de gran cantidad de vinos a un ejecutivo de ventas que trabaja para una bodega que comercializa productos en la ciudad. De acuerdo a la denuncia, esa operación habría sido por un monto superior a los $274 millones. El pago se habría efectivizado a través de cheques.

Sin embargo, cuando llegó el momento de cobrarlos, la empresa se dio cuenta de que no tenían fondos. Pese a que la empresa le ofreció múltiples formas de abonar la operación, todas las propuestas fueron rechazadas por el imputado. Eso le ocasionó "un severo perjuicio económico a la empresa".

Los cargos y la defensa

Ante este escenario, la fiscalía, junto con la querella, solicitó que se formulen cargos por el delito de estafa. De forma subsidiaria, pidió que se lo impute por el libramiento de cheques sin fondo.

Por su parte, la defensa consideró que fue la bodega quien impuso las condiciones del negocio. Mencionó que existe una relación comercial entre su asistido y el denunciante desde 2021. Destacó evidencia que acredita ese vínculo y consideró que el conflicto puede ser resuelto a través del fuero civil.

Las medidas impuestas

Luego de escuchar a las partes, la jueza tuvo por formulados cargos provisorios por el delito de estafa e impuso medidas al imputado.

Del Trecco deberá firmar el libro ante Fiscalía una vez al mes. Además, tendrá prohibido salir del país.